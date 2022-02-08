Церемония награждения должна состояться 27 марта.

Американская киноакадемия огласила номинантов на получение премии "Оскар" в 2022 году.

Так, за звание лучшего фильма поборются "Белфаст", "Кода", "Не смотрите наверх", "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Король Ричард: Воспитывая чемпионок", "Лакричная пицца", "В руках пса", "Аллея кошмаров", а также "Вестсайдская история".

Церемония награждения премии запланирована на 27 марта.

Номинанты на премию "Оскар-2022": все списки

Лучший фильм

"Белфаст"

"Кода"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Король Ричард: Воспитывая чемпионок"

"Лакричная пицца"

"В руках пса"

"Аллея кошмаров"

"Вестсайдская история"

Лучший режиссер

Кеннет Брана – "Белфаст"

Рюсуке Хамагути – "Сядь за руль моей машины"

Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"

Джейн Кэмпион – "В руках пса"

Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"

Лучший актер

Хавьер Бардем – "Быть Рикардо"

Бенедикт Камбэрбетч – "В руках пса"

Уилл Смит – "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"

Эндрю Гарфилд – "Тик-так, бум"

Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"

Лучшая актриса

Джессика Честейн – "Глаза Тэмми Фей"

Оливия Колман – "Потерянная дочь"

Пенелопа Крус – "Параллельные матери"

Николь Кидман – "Быть Рикардо"

Кристен Стюарт – "Спенсер"

Лучший актер второго плана

Киаран Хайндс – "Белфаст"

Трой Кутсор – "Кода"

Джесси Племонс – "В руках пса"

Джонатан Симмонс – "Быть Рикардо"

Коди Смит-Макфи – "В руках пса"

Лучшая актриса второго плана

Джесси Бакли – "Потерянная дочь"

Ариана ДеБос – "Вестсайдская история"

Кирстен Данст – "В руках пса"

Джуди Денч – "Белфаст"

Онжаню Эллис – "Король Ричард: воспитывая чемпионок"

Лучший оригинальный сценарий

"Белфаст"

"Не смотрите наверх"

"Король Ричард: Воспитывая чемпионок"

"Лакричная пицца"

"Худший человек в на свете"

Лучший адаптированный сценарий

"Кода"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Потерянная дочь"

"В руках пса"

Лучший саундтрек

"Не смотри наверх"

"Дюна"

"Энканто"

"Параллельные матери"

"В руках пса"

Лучшие костюмы

"Аллея кошмаров"

"Дюна"

"Круэлла"

"Сирано"

"Вестсайдская история"

"Дом Гуччи"

"Дюна"

"Круэлла"

"Поездка в Америку 2"

"Глаза Тэмми Фэй"

Лучший монтаж

"Белфаст"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Не смотри наверх"

"Тик-так, бум!"

Лучший мультфильм

"Энканто"

Flee

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Райя и последний дракон"

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна"

"Главный герой"

"Нет времени умирать"

"Шан-Чи и Легенда десяти колец"

"Человек-паук: Нет пути домой"

Лучшая операторская работа

"Дюна"

"Аллея кошмаров"

"В руках"

"Трагедия Макбета"

"Вестсайдская история"

Лучший международный фильм

"Худший человек на свете"

Flee

"Сядь за руль моей машины"

"Рука бога"

"Лунана: Як в классной комнате"

Напомним, накануне стали известны номинанты на получение антипремии "Золотая малина".