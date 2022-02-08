Объявлены номинанты на "Оскар 2022"/ иллюстрация REUTERS

Американская киноакадемия огласила номинантов на получение премии "Оскар" в 2022 году.

Так, за звание лучшего фильма поборются "Белфаст", "Кода", "Не смотрите наверх", "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Король Ричард: Воспитывая чемпионок", "Лакричная пицца", "В руках пса", "Аллея кошмаров", а также "Вестсайдская история".

Церемония награждения премии запланирована на 27 марта.

Номинанты на премию "Оскар-2022": все списки

Лучший фильм

  • "Белфаст"
  • "Кода"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
  • "Лакричная пицца"
  • "В руках пса"
  • "Аллея кошмаров"
  • "Вестсайдская история"

Лучший режиссер

  • Кеннет Брана – "Белфаст"
  • Рюсуке Хамагути – "Сядь за руль моей машины"
  • Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"
  • Джейн Кэмпион – "В руках пса"
  • Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"

Лучший актер

  • Хавьер Бардем – "Быть Рикардо"
  • Бенедикт Камбэрбетч – "В руках пса"
  • Уилл Смит – "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
  • Эндрю Гарфилд – "Тик-так, бум"
  • Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"

Лучшая актриса

  • Джессика Честейн – "Глаза Тэмми Фей"
  • Оливия Колман  – "Потерянная дочь"
  • Пенелопа Крус – "Параллельные матери"
  • Николь Кидман  – "Быть Рикардо"
  • Кристен Стюарт – "Спенсер"

Лучший актер второго плана

  • Киаран Хайндс – "Белфаст"
  • Трой Кутсор – "Кода"
  • Джесси Племонс – "В руках пса"
  • Джонатан Симмонс – "Быть Рикардо"
  • Коди Смит-Макфи – "В руках пса"

Лучшая актриса второго плана

  • Джесси Бакли – "Потерянная дочь"
  • Ариана ДеБос – "Вестсайдская история"
  • Кирстен Данст – "В руках пса"
  • Джуди Денч – "Белфаст"
  • Онжаню Эллис – "Король Ричард: воспитывая чемпионок"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Белфаст"
  • "Не смотрите наверх"
  • "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
  • "Лакричная пицца"
  • "Худший человек в на свете"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Кода"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Дюна"
  • "Потерянная дочь"
  • "В руках пса"

Лучший саундтрек

  • "Не смотри наверх"
  • "Дюна"
  • "Энканто"
  • "Параллельные матери"
  • "В руках пса"

Лучшие костюмы

  • "Аллея кошмаров"
  • "Дюна"
  • "Круэлла"
  • "Сирано"
  • "Вестсайдская история"

Читайте такжеNetflix показал превью фильмов 2022 года: первые тизеры "Серого человека" и "Достать ножи 2"Лучший грим

  • "Дом Гуччи"
  • "Дюна"
  • "Круэлла"
  • "Поездка в Америку 2"
  • "Глаза Тэмми Фэй"

Лучший монтаж

  • "Белфаст"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "Не смотри наверх"
  • "Тик-так, бум!"

Лучший мультфильм

  • "Энканто"
  • Flee
  • "Лука"
  • "Митчеллы против машин"
  • "Райя и последний дракон"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Дюна"
  • "Главный герой"
  • "Нет времени умирать"
  • "Шан-Чи и Легенда десяти колец"
  • "Человек-паук: Нет пути домой"

Лучшая операторская работа

  • "Дюна"
  • "Аллея кошмаров"
  • "В руках"
  • "Трагедия Макбета"
  • "Вестсайдская история"

Лучший международный фильм

  • "Худший человек на свете"
  • Flee
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Рука бога"
  • "Лунана: Як в классной комнате"

Напомним, накануне стали известны номинанты на получение антипремии "Золотая малина"