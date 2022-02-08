Объявлены номинанты на "Оскар 2022"/ иллюстрация REUTERS
Американская киноакадемия огласила номинантов на получение премии "Оскар" в 2022 году.
Так, за звание лучшего фильма поборются "Белфаст", "Кода", "Не смотрите наверх", "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Король Ричард: Воспитывая чемпионок", "Лакричная пицца", "В руках пса", "Аллея кошмаров", а также "Вестсайдская история".
Церемония награждения премии запланирована на 27 марта.
Номинанты на премию "Оскар-2022": все списки
Лучший фильм
- "Белфаст"
- "Кода"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Дюна"
- "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
- "Лакричная пицца"
- "В руках пса"
- "Аллея кошмаров"
- "Вестсайдская история"
Лучший режиссер
- Кеннет Брана – "Белфаст"
- Рюсуке Хамагути – "Сядь за руль моей машины"
- Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"
- Джейн Кэмпион – "В руках пса"
- Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"
Лучший актер
- Хавьер Бардем – "Быть Рикардо"
- Бенедикт Камбэрбетч – "В руках пса"
- Уилл Смит – "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
- Эндрю Гарфилд – "Тик-так, бум"
- Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"
Лучшая актриса
- Джессика Честейн – "Глаза Тэмми Фей"
- Оливия Колман – "Потерянная дочь"
- Пенелопа Крус – "Параллельные матери"
- Николь Кидман – "Быть Рикардо"
- Кристен Стюарт – "Спенсер"
Лучший актер второго плана
- Киаран Хайндс – "Белфаст"
- Трой Кутсор – "Кода"
- Джесси Племонс – "В руках пса"
- Джонатан Симмонс – "Быть Рикардо"
- Коди Смит-Макфи – "В руках пса"
Лучшая актриса второго плана
- Джесси Бакли – "Потерянная дочь"
- Ариана ДеБос – "Вестсайдская история"
- Кирстен Данст – "В руках пса"
- Джуди Денч – "Белфаст"
- Онжаню Эллис – "Король Ричард: воспитывая чемпионок"
Лучший оригинальный сценарий
- "Белфаст"
- "Не смотрите наверх"
- "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
- "Лакричная пицца"
- "Худший человек в на свете"
Лучший адаптированный сценарий
- "Кода"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Дюна"
- "Потерянная дочь"
- "В руках пса"
Лучший саундтрек
- "Не смотри наверх"
- "Дюна"
- "Энканто"
- "Параллельные матери"
- "В руках пса"
Лучшие костюмы
- "Аллея кошмаров"
- "Дюна"
- "Круэлла"
- "Сирано"
- "Вестсайдская история"
Читайте такжеNetflix показал превью фильмов 2022 года: первые тизеры "Серого человека" и "Достать ножи 2"Лучший грим
- "Дом Гуччи"
- "Дюна"
- "Круэлла"
- "Поездка в Америку 2"
- "Глаза Тэмми Фэй"
Лучший монтаж
- "Белфаст"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "Не смотри наверх"
- "Тик-так, бум!"
Лучший мультфильм
- "Энканто"
- Flee
- "Лука"
- "Митчеллы против машин"
- "Райя и последний дракон"
Лучшие визуальные эффекты
- "Дюна"
- "Главный герой"
- "Нет времени умирать"
- "Шан-Чи и Легенда десяти колец"
- "Человек-паук: Нет пути домой"
Лучшая операторская работа
- "Дюна"
- "Аллея кошмаров"
- "В руках"
- "Трагедия Макбета"
- "Вестсайдская история"
Лучший международный фильм
- "Худший человек на свете"
- Flee
- "Сядь за руль моей машины"
- "Рука бога"
- "Лунана: Як в классной комнате"
Напомним, накануне стали известны номинанты на получение антипремии "Золотая малина".