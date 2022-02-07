Американская антипремия "Золотая малина" объявила списки номинантов на звание лучших из худших киноработ в 2021 году.
Об этом сообщается на сайте Razzies.
Победители кинопремии будут объявлены 26 марта 2022 года, за день до вручения "Оскара".
Рекордсменом по количеству номинаций в этом году стал фильм "Диана: Мюзикл" от Netflix. Он попал сразу в девять категорий. А картины "Карен" и "Женщина в окне" получили пять номинаций, фильм "Космический джем: Новое поколение" – четыре.
Свою отдельную номинацию антипремии получил голливудский актер Брюс Уиллис, который в этом году снялся в восьми фильмах, их все посчитали неудачными. Актер был представлен в специальной категории – "Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года".
Антипремия "Золотая малина 2022": списки номинантов
Худший фильм
- "Диана: Мюзикл"
- "Бесконечность"
- "Карен"
- "Космические джем: Новое поколение"
- "Женщина в окне"
Худший актер
- Скотт Иствуд ("Опасный")
- Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл")
- Леброн Джеймс ("Космические джем: Новое поколение")
- Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")
- Марк Уолберг ("Бесконечность")
Худшая актриса
- Эми Адамс ("Женщина в окне")
- Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")
- Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле")
- Тэрин Мэннинг ("Карен")
- Руби Роуз ("Ангел мести")
Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года
- "Американская осада"
- "Преступный квест"
- "Звездный рубеж"
- "Тупик"
- "Крепость"
- "Полночь на злаковом поле"
- "За гранью жизни"
- "Выжить в игре"
Худшая актриса второго плана
- Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")
- Софи Куксон ("Бесконечность")
- Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")
- Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")
- Тэрин Мэннинг ("Все до последнего")
Худший актер второго плана
- Бен Аффлек ("Последняя дуэль")
- Джаред Лето ("Дом Gucci")
- Ник Кэннон ("Ограбление по-джентельменски")
- Мэл Гибсон ("Опасный")
- Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл")
Худший ремейк или сиквел фильма
- "Карен"
- "Космические джем: Новое поколение"
- "Том и Джерри"
- "Афера Оливера Твиста"
- "Женщина в окне"
Худший режиссер
- Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")
- Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")
- Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен")
- Ренни Харлин ("Ограбление по-джентельменски")
- Джо Райт ("Женщина в окне")
Читайте также"Золотая малина 2021": опубликованы списки номинантов на антипремию ГолливудаХудший сценарий
- "Диана: Мюзикл"
- "Карен"
- "Афера Оливера Твиста"
- "Женщина в окне"
- "Ограбление по-джентльменски"
Худший экранный дуэт
- ЛеБрон Джеймс и любой анимационный персонаж Warner в "Космическом Джеме 2"
- Джаред Лето и его образ в "Доме Gucci"
- Бен Платт и любой другой персонаж в "Дорогом Эване Хансене"
- Том и Джерри в "Томе и Джерри"
- Любой представитель актерского каста и любой музыкальный номер в "Диана: Мюзикл".