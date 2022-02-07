"Рекордсмены" антипремии / скриншот

Американская антипремия "Золотая малина" объявила списки номинантов на звание лучших из худших киноработ в 2021 году.

Об этом сообщается на сайте Razzies.

Победители кинопремии будут объявлены 26 марта 2022 года, за день до вручения "Оскара".

Рекордсменом по количеству номинаций в этом году стал фильм "Диана: Мюзикл" от Netflix. Он попал сразу в девять категорий. А картины "Карен" и "Женщина в окне" получили пять номинаций,  фильм "Космический джем: Новое поколение" – четыре.

Свою отдельную номинацию антипремии получил голливудский актер Брюс Уиллис, который в этом году снялся в восьми фильмах, их все посчитали неудачными. Актер был представлен в специальной категории – "Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года".

Антипремия "Золотая малина 2022": списки номинантов

Худший фильм

  • "Диана: Мюзикл"
  • "Бесконечность"
  • "Карен"
  • "Космические джем: Новое поколение"
  • "Женщина в окне"     

Худший актер

  • Скотт Иствуд ("Опасный")
  • Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл")
  • Леброн Джеймс ("Космические джем: Новое поколение")
  • Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")
  • Марк Уолберг ("Бесконечность")

Худшая актриса

  • Эми Адамс ("Женщина в окне")
  • Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")
  • Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле")
  • Тэрин Мэннинг ("Карен")
  • Руби Роуз ("Ангел мести")

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года

  • "Американская осада"
  • "Преступный квест"
  • "Звездный рубеж"
  • "Тупик" 
  • "Крепость" 
  • "Полночь на злаковом поле" 
  • "За гранью жизни"
  • "Выжить в игре" 

Худшая актриса второго плана

  • Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")
  • Софи Куксон ("Бесконечность")
  • Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")
  • Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")
  • Тэрин Мэннинг ("Все до последнего")

Худший актер второго плана

  • Бен Аффлек ("Последняя дуэль")
  • Джаред Лето ("Дом Gucci")
  • Ник Кэннон ("Ограбление по-джентельменски")
  • Мэл Гибсон ("Опасный")
  • Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл")

Худший ремейк или сиквел фильма

  • "Карен"
  • "Космические джем: Новое поколение"
  • "Том и Джерри"
  • "Афера Оливера Твиста"
  • "Женщина в окне"

Худший режиссер

  • Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")
  • Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")
  • Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен")
  • Ренни Харлин ("Ограбление по-джентельменски")
  • Джо Райт ("Женщина в окне")

Читайте также"Золотая малина 2021": опубликованы списки номинантов на антипремию ГолливудаХудший сценарий

  • "Диана: Мюзикл"
  • "Карен"
  • "Афера Оливера Твиста"
  • "Женщина в окне"
  • "Ограбление по-джентльменски"

Худший экранный дуэт

  • ЛеБрон Джеймс и любой анимационный персонаж Warner в "Космическом Джеме 2"
  • Джаред Лето и его образ в "Доме Gucci"
  • Бен Платт и любой другой персонаж в "Дорогом Эване Хансене"
  • Том и Джерри в "Томе и Джерри"
  • Любой представитель актерского каста и любой музыкальный номер в "Диана: Мюзикл".

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