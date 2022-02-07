Уиллис получил специальную категорию, все проекты с ним в этом году посчитали неудачными.

Американская антипремия "Золотая малина" объявила списки номинантов на звание лучших из худших киноработ в 2021 году.

Об этом сообщается на сайте Razzies.

Победители кинопремии будут объявлены 26 марта 2022 года, за день до вручения "Оскара".

Рекордсменом по количеству номинаций в этом году стал фильм "Диана: Мюзикл" от Netflix. Он попал сразу в девять категорий. А картины "Карен" и "Женщина в окне" получили пять номинаций, фильм "Космический джем: Новое поколение" – четыре.

Свою отдельную номинацию антипремии получил голливудский актер Брюс Уиллис, который в этом году снялся в восьми фильмах, их все посчитали неудачными. Актер был представлен в специальной категории – "Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года".

Антипремия "Золотая малина 2022": списки номинантов

Худший фильм

"Диана: Мюзикл"

"Бесконечность"

"Карен"

"Космические джем: Новое поколение"

"Женщина в окне"

Худший актер

Скотт Иствуд ("Опасный")

Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл")

Леброн Джеймс ("Космические джем: Новое поколение")

Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")

Марк Уолберг ("Бесконечность")

Худшая актриса

Эми Адамс ("Женщина в окне")

Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")

Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле")

Тэрин Мэннинг ("Карен")

Руби Роуз ("Ангел мести")

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года

"Американская осада"

"Преступный квест"

"Звездный рубеж"

"Тупик"

"Крепость"

"Полночь на злаковом поле"

"За гранью жизни"

"Выжить в игре"

Худшая актриса второго плана

Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")

Софи Куксон ("Бесконечность")

Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")

Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")

Тэрин Мэннинг ("Все до последнего")

Худший актер второго плана

Бен Аффлек ("Последняя дуэль")

Джаред Лето ("Дом Gucci")

Ник Кэннон ("Ограбление по-джентельменски")

Мэл Гибсон ("Опасный")

Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл")

Худший ремейк или сиквел фильма

"Карен"

"Космические джем: Новое поколение"

"Том и Джерри"

"Афера Оливера Твиста"

"Женщина в окне"

Худший режиссер

Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")

Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")

Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен")

Ренни Харлин ("Ограбление по-джентельменски")

Джо Райт ("Женщина в окне")

"Диана: Мюзикл"

"Карен"

"Афера Оливера Твиста"

"Женщина в окне"

"Ограбление по-джентльменски"

Худший экранный дуэт

ЛеБрон Джеймс и любой анимационный персонаж Warner в "Космическом Джеме 2"

Джаред Лето и его образ в "Доме Gucci"

Бен Платт и любой другой персонаж в "Дорогом Эване Хансене"

Том и Джерри в "Томе и Джерри"

Любой представитель актерского каста и любой музыкальный номер в "Диана: Мюзикл".

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