Появились первые кадры драмы Netflix с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном (фото)

Премьера картины "Дьявол навсегда" состоится на Netflix 16 сентября.

Портал EW опубликовал первые кадры исторической драмы «Дьявол навсегда», постановщиком и одним из сценаристов которой выступает Антонио Кампос («Грешница»).

Это семейная сага, действие которой разворачивается в период между окончанием Второй мировой войны и началом вторжения США во Вьетнам. В центре сюжета окажется группа персонажей из Огайо, чьи судьбы переплетаются между собой.

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Среди них есть пара серийных убийц, проповедник со своим помощником, ветеран войны, коррумпированный коп и так далее.

Авторы картины смогли собрать достаточно внушительный каст, в частности в ленте появятся: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска, Джейсон Кларк и так далее.

Премьера картины состоится на Netflix 16 сентября.

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