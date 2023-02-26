Один из них даже получил деньги от немецкой благотворительной организации.

Сразу два украинских фильма получили награды на Берлинском кинофестивале. Речь идет о кинокартинах "Это свидание" и "Просыпаясь в тишине".

"Украинско-немецкий документальный фильм Милы Жлуктенко и Даниэля Асаде Фаези "Просыпаясь в тишине" получил специальную награду за лучший короткометражный фильм в программе Generation Kplus на Берлинальском кинофестивале, а также 2500 евро от немецкой благотворительной организации для детей Deutsches Kinderhilfswerk", - сообщили в Госкино Украины.

В этом фильме речь идет об украинских женщинах и детях, которые бежали от полномасштабной войны и вынужденно переселились в Германию. Жюри Берлинале назвали эту работу "нежным взглядом на ежедневные ритмы сломанного детства".

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"Легкая близость этого фильма является свидетелем долгой радости, силы и невинности на фоне глубокой утраты. Мы были тронуты уверенным подходом фильма. Он мощно пробуждает ощущение места и истории, поскольку предлагает важный снимок актуального настоящего", - цитирует жюри Госкино.

Второй фильм, получивший специальную награду от Международного жюри - работа Надежды Парфан "Это свидание". Она показала жизнь в Киеве в условиях полномасштабной войны РФ против Украины. Этот фильм был продемонстрирован в рамках программы Berlinale Shorts 2023.

"Вместо парижских парков мы видим импровизированные металлические гаражи. Армейские блокпосты занимают место Триумфальной арки. Французские отели заменены заброшенными зданиями, а церковь, окруженная пушками, заменила Базилику Сакре-Кер", - так о фильме Парфан высказались члены жюри.

Также они сравнили фильм с одноименной короткометражкой Клода Лелуша, который был снят еще в 1976 году. В жюри отметили, что Парфан превратила фильм в сложную историю. Версия Лелуша показывала романтическую историю, мужчина ехал по Парижу на свидание. А Парфан показала эмоции от войны, от того состояния, в котором сейчас живут украинцы.

Также известно, что главную награду Берлинале за лучший фильм получила документальная картина "на Адаманте", в ней говорится о пациентах клиники для людей с психическими расстройствами. Серебряного медведя от большого жюри получил фильм "Красное небо", а еще одну награду от жюри дали фильму "Плохая жизнь". Также не Берлинале назвали лучшего режиссера-Филипп Гаррель получил награду за фильм "Большая колесница".

Напомним, ранее стало известно, что на Берлинале показали Фильм Шона Пенна об Украине.

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