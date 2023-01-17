С 9 февраля 2023 года ленту можно будет посмотреть в избранных украинских кинотеатрах.

Вышел украинский трейлер драмы "Алькаррас" (Alcarràs), которая получила главную награду Берлинского кинофестиваля в 2022 году – "Золотого медведя".

Как сообщает пресс-служба Артхаус Трафик, с 9 февраля 2023 года ленту можно будет посмотреть в избранных украинских кинотеатрах.

Лента рассказывает историю семьи фермеров, которая вот уже несколько поколений выращивает персики в небольшом каталонском поселке Алькаррас. Однако урожай этого года может стать последним – новый землевладелец хочет уничтожить сад и разместить на его месте солнечную электростанцию. Семье грозит выселение и потеря гораздо большего, чем их дом.

"Алькаррас" – второй полнометражный фильм испанского режиссера Карлы Симон ("Лето, 1993"). Сценарий, который она написала в соавторстве с Арнау Виларо, высоко оценило издание Rolling Stone, назвав его "умным и деликатно вылепленным".

В картину почти не вовлечены профессиональные актеры: каст составили настоящие жители региона вокруг Алькарраса. Исключением стала Берта Пипо, сестра режиссера, исполнившая роль сестры из Барселоны.

В Испании "Алькаррас" стал одним из главных фильмов года. Его выдвинули на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм", а мэтр испанского кинематографа Педро Альмодовар назвал "Алькаррас" шедевром. Сейчас лента – фаворитка и одна из лидеров по числу номинаций на главные испанские кинонаграды: Национальную кинопремию Goya, Премию Ассоциации кіноавторів, а также каталонскую кинопремию Gaudi.

На сайте Metacritic картина набрала 85 баллов и получила отметку Must See, а на платформе Rotten Tomatoes "Алькаррас" имеет рейтинг 90% и награду "Сертифицированная свежесть", которая присуждается картинам с лучшими рецензиями. Рейтинг фильма на IMDb составляет 7,1 балл из 10.

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