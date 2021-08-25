Отбор прошли украинские документалки "Этот дождь никогда не кончится" и "Бабий Яр. Контекст".

Два украинских документальных фильма отобраны в список претендентов на получение премии Европейской киноакадемии European Film Awards.

Как сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, это картина Алины Горловой "Этот дождь никогда не кончится", созданная при поддержке Госкино, и "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы.

Всего в категории "Документальные фильмы" в списке претендентов на премию Европейской киноакадемии 15 картин.

Номинанты на European Film Awards будут объявлены 9 ноября 2021 года во время Севильского фестиваля европейского кино в Испании.

European Film Awards: что это за конкурс

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Европейский киноприз - награда за выдающиеся достижения в Европейском кинематографе, вручается Европейской киноакадемией ежегодно, начиная с 1988 года.

Награды раздаются в более 10 категориях, самой важной среди которых является Лучший европейский фильм или Фильм года.

Как известно, в этом году лента "Бабий Яр. Контекст"получила награду на Каннском кинофестивале – специальный приз жюри премии "Золотой глаз". Фильм основан на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

А в прошлом году "Этот дождь никогда не закончится" победил в конкурсе дебютов "Первое появление" на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме. Он повествует о сыне сирийского курда и украинки волонтер Андрее Сулеймане, семья которого бежала на Донбасс после начала войны в Сирии. Когда война догнала его в Украине, он решает вернуться на родину отца, где у него осталась часть семьи.

Авторы: Екатерина Гирнык, Станислав Кожемякин