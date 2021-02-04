Лента рассказывает об украинском активисте, который, несмотря на запугивания и угрозы, несколько лет борется против незаконных застроек и их экологических последствий в своем родном селе Гатное, расположенном недалеко от Киева.

Украинская журналистка и режиссер-документалист Таисия Кутузова получит премию по правам человека Французской Республики "Свобода-Равенство-Братство" за документальный фильм "Shut the fck up!" ("Заткнись!").

Читайте такжеГруппа Go_A представила три песни на Евровидение-2021, одну из которых уже выбралиОб этом говорится в сообщении пресс-службы Посольства Франции в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Посольства Франции в Украине.

Фильм снимался с 2017 года. Он рассказывает о молодом украинском активисте Сергее Чагарове, который, несмотря на запугивания и угрозы, несколько лет борется против незаконных застроек и их экологических последствий в родном селе Гатное под Киевом.

"Эта местная и конкретная ситуация ставит вопрос участия украинской молодежи в управлении обществом и борьбы за честность и справедливость в мире, который страдает от коррупции", - отметили в посольстве.

3 февраля эта документальная лента получила специальную награду международного рынка документальных фильмов "Sunny Side of the Docs", который является ключевым событием для французской документалистики.

Как сообщили в посольстве, в 2020 году на французскую премию по правам человека было получено почти 200 заявок из 62 стран со всех континентов.

Кутузова - среди пяти победителей, объявленных 10 декабря по случаю Международного дня прав человека. Она училась журналистике во Львовском католическом университете. В 2014 году Кутузова, уроженка Крыма, после незаконной аннексии полуострова Россией, была вынуждена покинуть оккупированную территорию и переехать в Киев. В 2016 году Кутузова занялась документалистикой, перед работой над фильмом "Shut the fck up!" она сняла две короткометражки: "Живые и Непокоренные" и "Молодость 1927".

Премию украинскому лауреату вручит посол Франции в Украине Этьен де Понсен на церемонии, которая состоится 5 февраля в резиденции Франции в Киеве.

Также в посольстве отметили, что уже во второй раз премию по правам человека Французской Республики получает победитель из Украины. Так, в 1997 году украинская журналистка Алла Лазарева, президент организации мониторинга СМИ "Институт массовой информации", получила эту награду за ее деятельность в области свободы слова и прессы.

Национальная консультативная комиссия по правам человека (CNCDH) присуждает премию по правам человека Французской Республики "Свобода-Равенство-Братство" с 1988 года. Ее цель - осветить и поддержать работу гражданского общества, движущей силы в защите и продвижении прав человека, отметить проекты по эффективной защите и продвижению прав человека.

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Автор: Виталий Саенко