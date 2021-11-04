Самая громкая комедия врывается в серые осенние будни. Создатели семейной комедии "Звезды по обмену" представили официальный трейлер, в котором много звезд, шуток и новогодне-рождественского настроения.

Премьера фильма "Звезды по обмену" состоится в начале года – 1 января 2022 года, ведь хорошие эмоции и праздничное настроение – именно то, с чего стоит начать Новый год. Поэтому смотрим трейлер и отмечаем "поход в кино на семейную комедию" в своем календаре.

По сюжету комедии, непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова (актриса Оля Полякова) и Фома Михайловский (актер Михаил Хома, DZIDZIO), неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свою жизнь обратно, но ради достижения своей цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.

Главная героиня "Звезды по обмену", Поля Малякова стремится к популярности и приносит в жертву семейные отношения: редко видит детей и постоянно выслушивает сетования мужа о нехватке свободного времени. Но в один момент она теряет то, к чему так долго стремилась – главную награду года, которая, к большому удивлению поп-дивы, попадает в руки ярого соперника Поли, Фомы Михайловского.

Читайте также"Крепостная" 3 сезон: когда будут выходить новые серии и жив ли Андрей ЖаданИ это лишь начало звездного противостояния, ведь на следующее утро они проснутся в телах друг друга. И удастся ли звездным соперником расставить все по местам и найти свое толкование понятия "счастье"?

"Этот фильм имеет целью показать то, как часто мы пренебрегаем семейными отношениями ради достижения собственных целей. Хотя "Звезды по обмену" - это не только о противостоянии и постоянных распрях, но и о рождественском чуде, которое объединяет всех вокруг, создавая незабываемую атмосферу праздника и уюта. Поэтому я искренне советую посмотреть трейлер и запланировать поход в кино в январе 2022 года всей семьей", – Егор Олесов, продюсер фильма "Звезды по обмену".

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Автор: Диана Могилевич