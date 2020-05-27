Режиссер "Доктора Стрэнджа" снимет продолжение культового "Лабиринта"
15:50, 27 мая 2020Кино и музыка
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Скотт Дерриксон займется сиквелом культового фантазийного фильма 1986 года.
Постер фильма "Лабиринт" 1986 г. / фото Википедия
Режиссер Скотт Дерриксон снимет продолжение культового фэнтези "Лабиринт".
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Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, сценарий проекта, который запускает в производство студия TriStar Picture, напишет Мэгги Ливайн.
Отметим, что Дерриксон в качестве режиссер выступал в таких проектах, как "Восставший из ада 5: Инферно", "День, когда Земля остановилась", "Синистер" и "Доктор Стрэндж".
Напомним, оригинальный "Лабиринт" вышел в 1986 году. Картина не имела кассового успеха, однако со временем стала культовой. Главные роли в ней исполнили Дэвид Боуи и Дженнифер Коннелли.
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