Режиссер "Доктора Стрэнджа" снимет продолжение культового "Лабиринта"

Скотт Дерриксон займется сиквелом культового фантазийного фильма 1986 года.

Режиссер Скотт Дерриксон снимет продолжение культового фэнтези "Лабиринт".

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, сценарий проекта, который запускает в производство студия TriStar Picture, напишет Мэгги Ливайн.

Отметим, что Дерриксон в качестве режиссер выступал в таких проектах, как "Восставший из ада 5: Инферно", "День, когда Земля остановилась", "Синистер" и "Доктор Стрэндж".

Напомним, оригинальный "Лабиринт" вышел в 1986 году. Картина не имела кассового успеха, однако со временем стала культовой. Главные роли в ней исполнили Дэвид Боуи и Дженнифер Коннелли.

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