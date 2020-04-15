Режиссер старых экранизаций "Человека-Паука" подтвердил, что работает над сиквелом "Доктора Стренджа"

Фильм должен выйти на экраны в ноябре 2021 года.

Режиссер Сэм Рейми («Человек-Паук», «Зловещие мертвецы») в общении с журналистами подтвердил, что работает над сиквелом кинокомикса про Доктора Стренджа.

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Постановщик вспомнил о сцене из «Человека-Паука 2» 2004 года, в котором Джей Джона Джеймсон пытается придумать прозвище для злодея Доктора Осьминога, и его коллега предлагает назвать злодея «Доктором Стрэнджем».

«В детстве мне нравился Доктор Стрэндж, но для меня он всегда шёл позади Человека-паука и Бэтмена. Наверное, он был на пятом месте в моём списке лучших героев комиксов.

Он был таким особенным, но, когда мы снимали ту сцену в «Человеке-пауке 2», я и представить не мог, что мне доведётся работать над фильмом о Докторе Стрэндже. Мне показалось забавным, что эта фраза случайным образом попала в фильм. Должен сказать, что мне хотелось бы иметь дар предвидения, чтобы знать о своём участии в проекте», - цитирует слова Рейми comingsoon.net.

Ранее информация о причастности Рейми к новому проекту просочилась в СМИ. Фильм "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" должен выйти на экраны в ноябре 2021 года.

Как сообщалось ранее, студия Disney назвала новые даты премьер фильмов, перенесенных из-за коронавируса.