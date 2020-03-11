Съемки сериала "Сокол и Зимний Солдат" остановили из-за коронавируса

Повлияет ли это на дату премьеры сериала, пока не известно.

Съемки сериала "Сокол и Зимний солдат" в Праге пришлось приостановить из-за распространения коронавируса.

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Власти Праги закрывают школы и отменяют мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Поэтому съемки сериала в столице Чехии также пришлось остановить. Известно, что группа вернулась в Атланту.Когда будет возобновлена работа в Праге, пока не известно, сообщает Deadline.

Повлияет ли это на дату премьеры сериала "Сокол и Зимний солдат" на Disney+, которая намечена на август этого года, пока не уточняется.

Как сообщал УНИАН, из-за распространения коронавируса была перенесена премьера фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".