Мировым прокатом фильма "Посторонний" занимается британский сейлз-агент и дистрибьютор ONE EYED FILMS.

Фильм "Посторонний" Дмитрия Томашпольского завершает фестивальную кампанию и выйдет в украинский прокат.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.Читайте такжеПоявился трейлер нового украинского фильма "Крепость Хаджибей" (видео)

"В украинских кинотеатрах лента Дмитрия Томашпольского, которая была отобрана в официальные конкурсные программы 20 международных фестивалей жанрового кино и получила 11 наград (за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшее художественное решение, лучшую операторскую работу, лучшего художника-постановщика), появится уже в этом году", - говорится в сообщении.

"Посторонний": что известно о фильме

Мировая премьера ленты состоялась 21 сентября 2019 года в программе Seoul International Film Festival (South Korea), европейская - в программе Haapsalu Horror&Fantasy Film Festival (Estonia) в апреле 2020 года.

В начале года издание "The People's Movies", входящее в десятку лучших британских блогов о кино, включило "Постороннего" в ТОП-20 лучших хоррор-фильмов 2020 года.

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Автор: УНИАН