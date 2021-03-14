Песня была написана Денисом Реконвальдом в тайном месте - доме для творчества на границе Украины и Румынии.

Украинский артист Денис Реконвальд выпустил новую песню, которая называется "Аллилуя". Самой первой была написана фраза: "В тихом омуте черти танцуют".

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"Иногда для знакомства не нужны слова, только взгляд. Секундная встреча глазами и между вами уже танцуют черти. Когда невинность встречается со страстью, наружу вырывается та бешеная энергия, которая живет в каждом из нас, и которую мы так умело скрываем. Думаю, каждый хотя бы единожды переживал такую встречу", - сказал Денис.

Артист продолжает экспериментировать с саундом вне форматов и медийных канонов. Так, в некоторых местах песни “Аллилуйя” музыка совсем не звучит, и тут же, в бридже, слушателя мощной волной накрывает мужской церковный хор из восьми голосов.

Кто такой Денис Реконвальд:

Денис Реконвальд родился 25 марта 1995 года в городе Одесса

Как исполнитель он дебютировал в 2014 году. Неожиданно для своих друзей, знакомых, да и для самого себя Денис решил пойти на кастинг шоу "Хочу к Меладзе"

В мае 2017 года он выпустил клип на песню "Затуманено". Автором композиции стал известный украинский певец и композитор Артем Пивоваров, а режиссером видео - именитый клипмейкер Станислав Морозов, сотрудничавший также с Тиной Кароль, Ани Лорак, Максимом Фадеевым, Анной Седоковой и другими.

Клип "Затуманено" стал успешным началом сольной карьеры артиста и попал в ротацию топовых музыкальных телеканалов страны

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Автор: Диана Могилевич