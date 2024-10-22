Во время "Киевской недели критики" фильм можно будет посмотреть 22 октября.

С 17 по 23 октября 2024 года в Киеве проходит Восьмая "Киевская неделя критики", в рамках которой киноманы могут посмотреть ряд украинских и иностранных лент, которые уже завоевали симпатии критиков на международных фестивалях.

Одним из таких фильмов является "День как день" режиссера Романа Блажана – документальная лента о том, как в марте 2022 года российские войска захватили село Ягодное на севере Украины, заставив 369 жителей, среди которых 77 детей, провести 27 дней в тесном школьном подвале.

По случаю премьеры фильма "День как день" на Восьмой "Киевской неделе критики" 22 октября, УНИАН и "Артхаус трафик" собрали список причин, почему стоит посмотреть этот фильм.

Видео дня

Режиссер

Режиссер фильма Роман Блажан сейчас руководит ведущей украинской продакшн-компанией Minimal Movie, а до этого он работал над музыкальными клипами и рекламными роликами. Его дебют в документальном кино произошел, когда он снял короткометражную документалку "Вход через балкон" о самодельных балконах в Украине.

Жуткая реальная история

"День как день" рассказывает о том, как живет село Ягодное через год после того, как его захватили россияне и сотни людей вынуждены были жить 27 дней в тесном школьном подвале. Травмы людей все еще живы, но жители пытаются вернуться к нормальной жизни.

Режиссер документирует трагедии и триумфы украинцев и показывает, что даже в такие темные времена есть место человечности. В процессе исследования, зритель может увидеть, каким сложным является процесс исцеления общества.

Европейская поддержка

Эта лента стала участникам программы Generation Ukraine. В рамках программы франко-немецкая медиаплатформа Arte в сотрудничестве с европейскими партнерами, Гете-Институтом и Украинским институтом выделила бюджет для финансирования украинских документальных проектов. "День как день" был одним из 12-ти фильмов, которые получили финансирование. Общий бюджет финансирования составил 1,5 млн евро.

Фестивальная история

Международная премьера документального фильма "День как день" состоялась на международных фестивалях в Буэнос-Айресе и на Мюнхенском международном фестивале документальных фильмов. Кроме того, лента также участвовала в Варшавском международном фестивале.

Украинская премьера состоится именно на Восьмой "Киевской неделе критики".

Высокие оценки критиков

Документальный проект был высоко оценен международными критиками. Лаура ван Зойлен пишет о фильме так: "Замечательный документальный фильм режиссера Романа Блажана "День как день" показывает, как 400 человек заключили в подвале на 27 дней. Однако он не рассказывает это прямо. Фильм, будто луковица, раскрывает свой смысл слой за слоем. Особенность фильма "День как день" заключается в том, что на этом (завершении оккупации русскими) история не заканчивается. Блажан решает подать ее как часть большей картины – портрета села".

Как сообщал УНИАН, в день открытия "Киевской недели критики" 17 октября 2024 года были объявлены победители премии "Киноколо-2024". Наибольшее количество наград в этом году получила драма "Серые пчелы" Дмитрия Моисеева.

Вас также могут заинтересовать новости: