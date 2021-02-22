Легендарный французский электронный дуэт Daft Punk распался после 28 лет на cцене.
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Об этом сообщает Variety, ссылаясь на представителя музыкантов. Однако причины и подробности распада неизвестны.
Тем временем, на Youtube-канале Daft Punk появился клип под названием «Эпилог» - в нем те самые «роботы-музыканты» идут через пустыню, но один из них отказывается продолжать путь и взрывается.
Дуэт был образован Томой Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо в 1993 году. За почти 30 лет своего существования он оказал огромное влияние на французскую и мировую сцену хаус-музыки и создал ряд хитов.
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