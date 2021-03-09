Критики назвали лучшие фильмы / фото REUTERS

26-я церемония Critics’ Choice Awards состоялась 7 марта, накануне Международного женского праздника. Так, критики выбрали лучшие фильмы и сериалы 2021 года.

Фильмы:

  • Лучший фильм - "Земля кочевников"

  • Лучший режиссёр - Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
  • Лучшая комедия - "Зависнуть в Палм-Спрингс"

  • Лучший актёр - Чедвик Боузман ("Ма Рейни: мать блюза")
  • Лучшая актриса - Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")
  • Лучший актёрский ансамбль - "Суд над чикагской семёркой"

  • Лучший оригинальный сценарий - Эмеральд Феннелл: "Девушка, подающая надежды"
  • Лучшая работа художника-постановщика - "Манк"
  • Лучшие визуальные эффекты - "Довод"

  • Лучший иностранный фильм - "Минари"
  • Лучший саундтрек - "Душа"

Сериалы:

  • Лучший актёр в драматическом сериале - Джош О’Коннор ("Корона")
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Эмма Коррин ("Корона")
  • Лучший комедийный сериал - "Тед Лассо"

  • Лучший актёр в комедийном сериале - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
  • Лучшая актриса в комедийном сериале - Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик")
  • Лучший мини-сериал - "Ход королевы"

  • Лучшая актриса в мини-сериале или фильме для ТВ - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
  • Лучший актёр в мини-сериале или фильме для ТВ - Джон Бойега ("Голос перемен")

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Автор: УНИАН