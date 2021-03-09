Critics’ Choice Awards: названы лучшие фильмы и сериалы 2021 года

Это одна из самых престижных премий в США.

26-я церемония Critics’ Choice Awards состоялась 7 марта, накануне Международного женского праздника. Так, критики выбрали лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Фильмы: Лучший фильм - "Земля кочевников" Лучший режиссёр - Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Лучшая комедия - "Зависнуть в Палм-Спрингс" Лучший актёр - Чедвик Боузман ("Ма Рейни: мать блюза")

Лучшая актриса - Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

Лучший актёрский ансамбль - "Суд над чикагской семёркой" Лучший оригинальный сценарий - Эмеральд Феннелл: "Девушка, подающая надежды"

Лучшая работа художника-постановщика - "Манк"

Лучшие визуальные эффекты - "Довод" Лучший иностранный фильм - "Минари"

Лучший саундтрек - "Душа" Сериалы: Лучший актёр в драматическом сериале - Джош О’Коннор ("Корона")

Лучшая актриса в драматическом сериале - Эмма Коррин ("Корона")

Лучший комедийный сериал - "Тед Лассо" Лучший актёр в комедийном сериале - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Лучшая актриса в комедийном сериале - Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик")

Лучший мини-сериал - "Ход королевы" Лучшая актриса в мини-сериале или фильме для ТВ - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

Лучший актёр в мини-сериале или фильме для ТВ - Джон Бойега ("Голос перемен") Другие новости УНИАН: Премьеру фильма "Форсаж 9" перенесли

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