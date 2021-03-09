Критики назвали лучшие фильмы / фото REUTERS
26-я церемония Critics’ Choice Awards состоялась 7 марта, накануне Международного женского праздника. Так, критики выбрали лучшие фильмы и сериалы 2021 года.
Фильмы:
- Лучший фильм - "Земля кочевников"
- Лучший режиссёр - Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
- Лучшая комедия - "Зависнуть в Палм-Спрингс"
- Лучший актёр - Чедвик Боузман ("Ма Рейни: мать блюза")
- Лучшая актриса - Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")
- Лучший актёрский ансамбль - "Суд над чикагской семёркой"
- Лучший оригинальный сценарий - Эмеральд Феннелл: "Девушка, подающая надежды"
- Лучшая работа художника-постановщика - "Манк"
- Лучшие визуальные эффекты - "Довод"
- Лучший иностранный фильм - "Минари"
- Лучший саундтрек - "Душа"
Сериалы:
- Лучший актёр в драматическом сериале - Джош О’Коннор ("Корона")
- Лучшая актриса в драматическом сериале - Эмма Коррин ("Корона")
- Лучший комедийный сериал - "Тед Лассо"
- Лучший актёр в комедийном сериале - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Лучшая актриса в комедийном сериале - Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик")
- Лучший мини-сериал - "Ход королевы"
- Лучшая актриса в мини-сериале или фильме для ТВ - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
- Лучший актёр в мини-сериале или фильме для ТВ - Джон Бойега ("Голос перемен")
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