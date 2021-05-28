Новым альбомом сказочница Кристина Соловий концептуализирует мелодику украинского фольклора и собственный стиль сказочного словописания.

Христина Соловий анонсировала первый за три года альбом "Rosa Ventorum" (с лат. Роза ветров), который выйдет поочередно в четырех частях. 28 мая состоялся релиз EP "Rosa Ventorum I" — первая часть альбома-квадрологии, в котором певица поднимает тему отказа от навязанных ожиданий и романтизирует отношения как фэнтези-мир, который оберегает от обыденности. В пластинку вошли четыре песни — «Втікала», «Губи в вині», «Коала» и «Краще мовчи». Также фанатов будут ждать четыре инструментальных фонограммы для каждого трека.

Название альбома «Rosa Ventorum» переводится с латыни как «Роза ветров» и символизирует путешествие и поиск потерянного пути. В графическом изображении от его центра расходятся лучи в 4 стороны света. Поэтому альбом выйдет отдельно в 4 EP-частях, каждая из которых расскажет о вариантах пути для героини.

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Смыслы и звучание альбома Rosa Ventorum

Сонграйтерка Соловий в альбоме проживает катарсис после кризиса «четверти жизни», отказывается от навязанных ожиданий общества и воспевает приобретенный опыт чувствительности ко всем проявлениям жизни.

Сама певица описывает стиль своего нового альбома как мелодичный фэнтези-поп со сказочными метафорами и страстным саундом, который уподобляется встречи арт-ведьмовства Kate Bush и бытового юношеского максимализма Arctic Monkeys.

В новом альбоме поп-дива романтизирует отношения как символ новой искренности, защищаясь от токсичного мира и утверждая, что все чувства уникальны, а каждая любовь — отдельный фэнтези-мир.

Трек «Втікала» — право свободы личности и осознание себя как творца своего счастья. «Губи в вині» — винтажный рок-н-ролл твист о ревности и доверии. «Краще мовчи» — барокко-поп баллада о магии молчания, как способе слушать друг друга. «Коала» — радиохит о ценности мимолетных чудес в отношениях.

С 28 мая EP “Rosa Ventorum I” доступен на всех музыкальных платформах.

Чем известна Христина Соловий?

Христина Соловий — поп-дива украиноязычной музыкальной сцены, которая известна своим сказочным стилем лирики и фэнтези-клипами. Карьеру певицы начала на сцене львовского арт-клуба «Дзиґа». После участия в «Голосе страны» начала сотрудничество со Святославом Вакарчуком. Всеукраинскую известность получила благодаря авторскому хиту «Тримай», «Оді всіх закоханих», клип на который получил премию «YUNA 2016». В 2016 году осуществила детскую мечту и издала альбом народных лемковских песен «Жива Вода», за который получила народную премию «Стартап года» от Радио Аристократы. В 2019 презентовала дебютный авторский альбом «Любий друг», за который ее номинировали на «Певицу года» от премии «YUNA 2019».

Соловий попала в рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Украины (2017) и ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины (2018) от журнала «Фокус» и «Top 30 Under 30» от Kyiv Post. Сейчас артистка работает над вторым авторским альбомом «Rosa Ventorum». Христина является лицом гуманистического движения «Uanimals», который борется за права животных.

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Автор: Ольга Робейко