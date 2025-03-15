Кинокомпания Walt Disney Pictures представила первый трейлер семейной комедии "Чумовая пятница 2" (Freakier Friday), которая станет сиквелом хитового фильма 2003 года.
События фильма разворачиваются спустя годы после того, как Тесс и ее дочь Анна пережили кризис идентичности, разрешить который удалось лишь после того, как они магическим образом обменялись телами. Теперь у Анны есть собственная дочь, а вскоре появится и падчерица. Преодолевая многочисленные испытания, связанные с объединением двух семей, Тесс и Анна снова убеждаются, что молния может ударить в одно место дважды.
В сиквеле к своим ролям вернулись главные звезды первого фильма – Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Все везде и сразу") и Линдси Лохан ("Дрянные девчонки", "Незабываемое Рождество"). Кроме того, свою роль повторил Чед Майкл Мюррей (сериал "Школа выживания", сериал "Ривердейл").
Также в новом фильме сыграли Джулия Баттерс ("Однажды в... Голливуде", "Фабельманы"), София Хэммонз ("Социальная дилемма"), Мэнни Джасинто ("Топ Ган: Меверик", сериал "Аколит"), Майтреи Рамакришнан (сериал "Я никогда не...") и другие.
Режиссером выступила Ниша Ганатра ("Высокая нота").
Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 7 августа 2025 года.