В украинский прокат фильм выйдет 7 августа 2025 года.

Кинокомпания Walt Disney Pictures представила первый трейлер семейной комедии "Чумовая пятница 2" (Freakier Friday), которая станет сиквелом хитового фильма 2003 года.

События фильма разворачиваются спустя годы после того, как Тесс и ее дочь Анна пережили кризис идентичности, разрешить который удалось лишь после того, как они магическим образом обменялись телами. Теперь у Анны есть собственная дочь, а вскоре появится и падчерица. Преодолевая многочисленные испытания, связанные с объединением двух семей, Тесс и Анна снова убеждаются, что молния может ударить в одно место дважды.

В сиквеле к своим ролям вернулись главные звезды первого фильма – Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Все везде и сразу") и Линдси Лохан ("Дрянные девчонки", "Незабываемое Рождество"). Кроме того, свою роль повторил Чед Майкл Мюррей (сериал "Школа выживания", сериал "Ривердейл").

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Также в новом фильме сыграли Джулия Баттерс ("Однажды в... Голливуде", "Фабельманы"), София Хэммонз ("Социальная дилемма"), Мэнни Джасинто ("Топ Ган: Меверик", сериал "Аколит"), Майтреи Рамакришнан (сериал "Я никогда не...") и другие.

Режиссером выступила Ниша Ганатра ("Высокая нота").

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 7 августа 2025 года.

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