Оригинальный фильм с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в главных ролях вышел в 2003 году.

Актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис ведут переговоры о воссоединении для продолжения популярной комедии об обмене телами "Чумовая пятница" (Freaky Friday), вышедшей на экраны в 2003 году.

Как пишет Variety, на данный момент продолжение "Чумовой пятницы" находится в разработке у Disney, и ожидается, что Лохан и Кертис вновь сыграют свои роли дуэта матери и дочери Анны и Тесс Коулман.

Отметим, основанная на одноименном романе Мэри Роджерс 1972 года, история дважды экранизировалась перед фильмом 2003 года – в 1976 году с Барбарой Харрис и Джоди Фостер в главных ролях и в 1995 году с Шелли Лонг и Габи Хоффман. Но наибольший успех имела именно версия Лохан-Кертис, собравшая в прокате более 160 миллионов долларов.

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Слухи о потенциальном сиквеле начали распространяться в феврале 2023 года, когда Кертис опубликовала фотографию с Лохан в Instagram с подписью: "Сегодня пятница. Я просто говорю! Пальцы скрещены!".

"Это произойдет", – позже уточнила Кертис в интервью Variety на церемонии вручения наград Гильдии продюсеров 26 февраля.

Кроме того, в интервью New York Times Кертис заявила: "Когда я путешествовал по миру с "Хэллоуин заканчивается", люди хотели знать, будет ли еще одна "Чумовая пятница". Это действительно задело за живое. Когда я вернулась, я позвонила своим друзьям из Диснея и сказала: "Кажется, нужно снять фильм".

Лохан также подтвердила свою заинтересованность в сиквеле.

Сюжет фильма "Чумовая пятница"

Главная героиня фильма – 15-летняя Анна Коулман, которая постоянно бунтует против своей строгой матери Тесс. Героини постоянно спорят друг с другом, пока однажды утром в пятницу не обнаруживают, что они поменялись телами. Чтобы снов обрести себя, сначала им придется научиться понимать друг друга.

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