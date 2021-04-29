Актриса также выступит продюсером ленты.

Израильская модель и актриса Галь Гадот спродюсирует и сыграет главную роль в экранизации дебютного романа Катрионы Сильвио «Встреть меня в другой жизни».

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Производством ленты займутся кинокомпании Atlas Entertainment и Pilot Wave.

«Встреть меня в другой жизни»: что известно об экранизации романа

Продюсерами картины выступят Чарлз Ровен и Ричард Саклю, а также Джарон Варсан и Курт Канемото.

Сюжет. Фильм расскажет об отношениях Торы и Санти, которые являются родственными душами и продолжают встречаться в разных версиях реальности, где они могут быть друзьями, коллегами, любовниками или врагами. В конце концов, они приходят к выводу: они должны узнать правду о своей таинственной связи, прежде чем их многочисленные жизни будут полностью исчерпаны.

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Автор: Катерина Шварц