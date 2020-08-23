Появился новый трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984" (видео)

Финал трейлера заканчивается на юмористической ноте.

В сети появился новый трейлер продолжения киносаги о героине комиксов вселенной DC "Чудо-женщина 1984".

Ролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

На кадрах Диана теряет дар речи при встрече с живым Стивом Тревором, «прыгает» по молниям при помощи Лассо Истины и сражается с Гепардой.

Финал трейлера заканчивается на юмористической ноте.

Так, главную роль в фильме снова исполняет Галь Гадот, а сюжет расскажет о приключении героини в 1980 годах. Согласно синопсису ленты, на пути девушки встречается влиятельный бизнесмен Максвелл Лорд (Педро Паскаль), который хочет получить как можно больше власти, собирая различные артефакты. Один из них исполняет все желания.

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Благодаря этому героине снова удается встретить погибшего капитана Стива Тревора (Крис Пайн). Помимо этого, под влияние одного из артефактов попадает и Барбара Минерва (Кристен Уиг), специалист по древней истории. Из-за него она начинает превращаться в кровожадную Гепарду, человека - зверя.

После череды переносов из-за пандемии коронавируса премьера картины состоится 1 октября. Режиссером ленты снова выступает Пэтти Дженкинс.

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Автор: Олег Давыгора