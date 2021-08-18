Премьера новой видеоработы Jerry Heil состоялась несколько дней назад.

Украинская певица Jerry Heil ради клипа на свой новый трек "Тук-тук-тук" покрасила все тело синей краской и сделала "крэйзи" педикюр, чтобы отличаться от остальных звезд.

Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram.

"У меня была сумасшедшая идея сделать длинные ногти для клипа. Очень длинные. Но очень длинные мы уже видели: и у Никки Минаж, и у Билли Айлиш, и у Юли Вербы. Пришлось выпендриться", – призналась Jerry.

Для этого певица попросила сделать ей длинные накладные ногти для педикюра.

Читайте такжеJerry Heil выпустила новый альбом "Личное" о своих интимных переживаниях (видео)"Мы замеряли ширину ногтей, выбрали дизайн – выглядело очень крейзи, то, что нужно для клипа! Единственное, что мы не учли – хореография", – рассказала она.

В итоге ноги в клипе вблизи даже не видно, а ногти, как написала Jerry, "сдирали всей командой".

Премьера нового клипа Jerry Heil состоялась 13 августа на ее YouTube-канале.

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Автор: Катерина Шварц