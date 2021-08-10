Украинская певица Jerry Heil снялась в купальнике и фате, не на шутку заинтриговав поклонников намеком на скорую свадьбу.

Снимки исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"Наша девочка выросла. Фото с репетиционного празднования...! 12-го всех приглашаю разделить этот день со мной! Поставьте себе напоминание. Можно хотя бы такие дни не будут спонтанными или это закон моей жизни?... Что нам еще надо? Нормально гостям приглашения за два дня рассылать? Родители вот сейчас читают – и тоже в шоке", – отметила певица в подписи к фото.

Многие подписчики Jerry Heil заподозрили что-то неладное:

Читайте такжеСлили "обнаженку": Jerry Heil и Анна Тринчер поскандалили в Instagram"Не очень понятно. У Яны что, свадьба?", "Я чего-то не понимаю... Настоящая свадьба??? Или я просто чересчур наивная и повелась на очередной пранк?", "Кто-то что-то понял?", "Будет песня?", "После того, как я поверила в лысину Яны…", "Прогрев перед песней", "Не верю", "Сначала не понял, а потом, как понял…", "Стоп, чтооо?", "Я думала, что у тебя даже парня нет…", "Недоговорки, чтобы люди себе додумали".

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Автор: Катерина Шварц