В воскресенье, 15 ноября, зрителей телеканала «1+1» ждет выпуск, полон сюрпризов - в двенадцатом прямом эфире главного танцевального шоу звездные пары станцуют по три танца, один из которых - с судьями проекта.

В четвертьфинале четвертого сезона проекта за победу в шоу соревнуются четыре пары Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук и Сергей Мельник и Аделина Дели. Стало известно, что в двенадцатом прямом эфире звездные пары будут танцевать три танца: первый - традиционно в паре со своим партнером, второй - с судьями проекта, а еще каждая пара исполнит «танец за жизнь», какой именно - станет известно во время прямого эфира методом жеребьевки.

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Финальное выступление пары и станет пропуском в полуфинал, поэтому каждому участнику придется изрядно тренироваться накануне прямого эфира, заранее подготовив все виды бальных танцев, чтобы достойно станцевать на паркете и остаться в проекте. Какой именно танец придется танцевать паре «за жизнь», звезды узнают непосредственно перед выступлением.

По результатам судейского и зрительского голосования еще одна пара уже в это воскресенье покинет шоу.

Четвертым приглашенным судьей эфира станет экс-участник «Танців з зірками», актер Павел Вышняков.

С кем из судей будут танцевать звезды уже в это воскресенье, кто из звезд будет встречать пары на балконе и кто станет спецгостем вечера, станет известно в ближайшее время.

Напоминаем, еженедельно зрители могут поддержать своих фаворитов. Условия голосования остаются неизменными: отдать голос зрители смогут позвонив, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении «1plus1.video».

С одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а также можно голосовать с помощью мобильного приложения «1plus1.video». В нем доступна функция «Суперголос», равной 7 смс сообщением. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 «Суперголосов» за одного участника.

Смотрите шоу «Танцы со звездами» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

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Автор: УНИАН