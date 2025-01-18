Дом до сих пор остается туристической достопримечательностью для посетителей во время праздников.

Знаменитый особняк семьи Кевина Маккалистера, которого сыграл в фильме "Один дома" Маколей Калкин, продали. Дом, находящийся в пригороде Чикаго Виннетка, штат Иллинойс, приобрели за значительно более дорогую сумму, чем планировалось.

Об этом сообщило издание Bloomberg. Георгианский колониальный дом по адресу 671 Lincoln Avenue в богатом пригороде Норт-Шор в Виннетке был передан по контракту в течение недели после его листинга в мае прошлого года. Предыдущие владельцы поместья Триша и Тим Джонсон хотели получить за дом 5,2 миллиона долларов, но получили несколько предложений от покупателей, предлагавших более высокую цену. Следовательно, его финальная цена составила 5,5 миллиона долларов.

"Хотя для продавцов это конец эпохи, мы знаем, что новые владельцы создадут здесь много замечательных воспоминаний", - заявила в пресс-релизе представитель продавцов Дон Маккенна.

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В особняке, площадью 850 квадратных метров, есть пять спален. В 2016 году его реконструировали, после чего владельцами стали Джонсоны. Имена новых покупателей не разглашаются, и информация о продаже пока не опубликована в записях округа.

Дом до сих пор остается популярной туристической локацией во время праздников, когда поклонники фильма собираются, чтобы впервые увидеть легендарное здание из культового фильма.

Как известно, рождественская семейная комедия "Один дома" вышла на экраны в 1990 году. Ее создали режиссеры Крис Коламбус и Джон Хьюз. Эта картина положила начало медиафраншизе из шести фильмов.

В первой ленте рассказывается о 8-летнем мальчике Кевине, который перед Рождеством мечтает остаться дома один. Неожиданно его желание осуществляется, потому что родители не замечают, что мальчик остался дома. Кевин не растерялся и умело дает отпор грабителям, которые пытаются незаконно попасть в дом.

Напомним, ранее стало известно, куда исчез и чем сейчас занимается звезда "Один дома" Маколей Калкин. Артист скоро может появиться снова на больших экранах.

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