Мужчина скоро может появиться снова на больших экранах.

Американский актер Маколей Калкин, который стал известным еще в детстве после выхода легендарной комедии "Один дома" и "Один дома 2", в последнее время исчез из информационного пространства.

Но как живет один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда и когда вернется в кино - читайте дальше.

Маколей Калкин и успех после "Один дома"

Маколей родился Нью-Йорке в семье актеров. Уже с 4 лет у него проявлялся талант к актерской игре, поэтому он начал играть в театре, рекламе и кино. Первой работой с участием Калкина была кинолента "Дядюшка Бак", после которой мальчика заметил сценарист "Один дома". С ним быстро подписали контракт и начали сотрудничество.

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С ролью Кевина МакКалистера Маколей справился великолепно. Фильм, который вышел в 1990 году, за полгода в американском прокате заработал около 300 миллионов долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса, как комедия, собравшая больше всего средств в прокате.

Далее менеджером юного актера стал его отец. Калкин снялся еще в нескольких фильмах, но карьера резко пошла на спад. Более того, Маколей получил номинацию в премии "Золотая малина" в категории "Худший актер".

Через некоторое время появилась информация, что актер употребляет наркотики и постоянно в депрессивном состоянии. Кроме неудач в карьере, не складывалось у Калкина и в личной жизни. Он женился на актрисе Рэйчел Майнер и через два года развелся с ней. Затем у Маколея был роман с Милой Кунис, который тоже не продлился долго. Много лет актер не появлялся на больших экранах и не комментировал свою жизнь.

Где сейчас и чем занимается Маколей Калкин

В 2021 году Калкин стал отцом. Первенца ему родила актриса Бренда Сонг, с которой он познакомился на съемках фильма "Мальчишник в Таиланде". Сына пара назвала Дакотой. Через год у супругов родился второй ребенок.

Сейчас 44-летний Маколей решил вернуться в актерство. Известно, что он снимется во втором сезоне экранизации видеоигровой серии Fallout. Это будет первая роль звезды в кино с 2021 года. Он сыграет роль сумасшедшего ученого.

Напомним, ранее стало известно, куда исчез ведущий "Лото-Забавы" Анатолий Гнатюк.

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