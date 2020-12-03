Трек называется Swimming in the Stars.

Известная певица Бритни Спирс к своему 39-летию выпустила новый трек впервые за четыре года.

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Стоит отметить, что в ноябре певица говорила, что больше не будет выступать и записывать новые песни, если ее финансовые дела продолжит вести ее отец. При этом неожиданно для всех Бритни выпустила трек Swimming in the Stars, который был записан еще в 2016 году.

Фанаты Бритни начали обсуждать, что это ее отец делает без согласия певицы. Хотя никаких доказательств этому нет.

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Автор: УНИАН