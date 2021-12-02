2 декабря Бритни Спирс отмечает свой день рождения.

Американская поп-дива Бритни Спирс сегодня отмечает свое 40-летие. Это ни много ни мало, но за эти годы она смогла покорить миллионы слушателей по всему миру, значительно измениться, побывать в психушке, разругаться с близкими и возненавидеть опекунства отца над ней. Ее жизнь была настолько насыщенной, что кому-то может показаться, что он еще ничего не видел и не знает.

Последний год Бритни выдался очень тяжелым из-за судебных разбирательств с отцом, но не менее ярким и незабываемым, благодаря помолвке с возлюбленным и отменой опеки над ней. Да, ее жизнь - это круговорот событий, которые были как хорошими, так и не очень. Но одно всегда оставалось неизменно - ее музыка. Спирс покорила миллионы зрителей, доказала, что она королева поп-музыки и в период творческой активности регулярно радовала фанов заводными клипами.

Читайте такжеИван Дорн записал украиноязычный кавер на песню "Океан Эльзы" (видео)Её дебютный альбом Baby One More Time сделал её всемирно известной, а одноимённый сингл возглавил чарт Billboard Hot 100. Кроме того, она является обладательницей престижной премии "Грэмми".

По итогам 2018 года Бритни Спирс заняла десятую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, опубликованном журналом Forbes. Её доход за 2018 год составил 30 миллионов долларов.

В честь праздника предлагаем вспомнить лучшие клипы Бритни Спирс и немного поностальгировать.

Britney Spears - ...Baby One More Time

Britney Spears - Oops!...I Did It Again

Britney Spears - Toxic

Britney Spears - Gimme More

Britney Spears - Criminal

Britney Spears - Me Against The Music

Britney Spears - Everytime

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Автор: Диана Могилевич