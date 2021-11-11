Не все знаменитости могут справиться с психическими расстройствами в одиночку.

Жизнь - это круговорот как хороших, так и не очень событий. А психика человека настолько тонкая, что ее легко задеть. Кто-то может пресечь психологические расстройства на корню, а кому-то приходится обращаться за помощью к специалистам.

Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина недавно сделала сенсационное признание. Оказывается, однажды она оказалась в психиатрической больнице, но по своей воле.

"Зайдя в приемный кабинет, мне стало ещё хуже. Поверьте стены этого заведения не вдохновляют. Послушав мою историю, полную ужаса и бессилия, врач сухо произнесла: "Невроз. Но жить с этим можно. А с психотерапевтом, к которому я тебя отправлю, ты быстро со всем справишься". Так началась моя новая глава, и именно с этого момента в ней появился первый лучик", - рассказала Мишина.

Бритни Спирс

Судьба этой певицы похожа на американские горки. Слава, признание, концерты, "клетка", психотропы и полный контроль. Отец Джейми Спирс отправил свою дочь на принудительное лечение в психушку якобы за ее отказ принимать назначенные психиатром лекарства. Трудно представить, что американская поп-икона неоднократно появлялась в таком страшном заведении.

Том Круз

Актер Том Круз провел в психушке всего несколько дней. Там он проходил медицинское обследование. Причиной тому стал его развод с актрисой Николь Кидман. В СМИ то и появлялась информация, что Круз не может прийти в себя после разрыва с возлюбленной и буквально сам губит свою жизнь.

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Британский певец Робби Уильямс также однажды угодил в психлечебницу. Врачи диагностировали у него лунатизм. Робби каждую ночь просыпался и шел к холодильнику. Так, артист начал стремительно набирать вес, но не понимал в чем причина.

"Это весьма странное состояние. Я сплю, потом просыпаюсь и ем, ем, ем всё, что вижу… Я даже не понимаю, как это происходит", - говорил Уильямс в одном из интервью.

Линдси Лохан

Американская актриса Линдси Лохан и вовсе была частым гостем в психиатрической клинике. Видимо, популярность настолько затмила ее разум, что она начала злоупотреблять не только алкоголем, но и наркотиками. Порой она вела себя совсем неадекватно и периодически попадала в полицейские участки. Иногда все доходило и до суда. Так, суд неоднократно назначал Линдси принудительное лечение в психушке, но Лохан удавалось оттуда сбежать.

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Автор: Диана Могилевич