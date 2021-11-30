Смотрим тизер-трейлер и собираемся в кинотеатры - встречаем следующую весну на позитиве!

Большая прогулка начинается, итак #шампуридогори! Впервые на больших экранах любимые знаменитости в главных ролях - Елена Кравец и Юрий Ткач, а также неожиданные камео - звезды украинского футбола и исполнительница, чьи треки звучат едва ли не во время каждого украинского застолья. Кто будет удивлять зрителей и что будет происходить с героями семейной комедии?

Включаем тизер-тейлер и оказываемся в центре событий. Рая! Толя! Женя! Денис! Ярослав! Марьяна! И даже "заяц"! Кажется, запахло жареным!

Семейство районных бизнесменов Наливайченко подготовилось к отдыху на природе на все 100%: в их арсенале немало кушаний, фирменных наливок и неизменных атрибутов для проведения семейного веселья - взять хотя бы надувной круг-фламинго главы семейства Толи (Юрий Ткач). Колоритная Рая (Ирина Гатун) тоже никак не может усидеть на месте, она что есть силы старается не сводить глаз с детей - юной модницы Марьяны (Вероника Лукьяненко) и малого озорника Дениска (Алекс Березовский) - потому как знать, что они "выкинут" на этот раз.

"Идиллию" разрушают Драгомановы, которые выбрали ту же самую поляну под семейный пикник. Правда, в сдержанной преподавательницы истории искусств Тани (Елена Кравец), ее мужа-дирижера Евгения (Андрей Исаенко), юной экоактивистки Лизы (Марго Крупина-Биньковская) и ярого фаната футбольного клуба "Шахтер" Ярослава (Илья Паладин) несколько другие взгляды на отдых - они отдают предпочтение спортивным активностям на свежем воздухе.

Тем не менее две совершенно разные по взглядам и убеждениям семьи - не единственные, кого заинтересовала эта поляна. Неподалеку притаился местный коррупционер Степан Хомяк (Михаил Жонин) со своим помощником Геной (Алексей Завгородний) - они явно что-то задумали.

И, кажется, все ингредиенты для "горячей встречи" уже готовы, однако... кого-то не хватает.

Читайте такжеНовогодние фильмы: 4 лучших образа для корпоративаВ момент, когда их совсем никто не будет ждать, в кадре появятся капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов и защитник футбольного клуба "Шахтер" Евгений Коноплянка (спойлер: они не только будут играть в футбол).

Так как, теперь уже все на месте? Что же еще может здесь случиться? Кто превратит уже и так не маленькую прогулку в большую? Ну кто же, как не яркие VERKA SERDUCHKA и ее мама? После их появления жизнь героев уже не будет такой, какой было раньше (еще один спойлер, но о нем чуть позже).

"Большая прогулка" на больших экранах уже с 24 февраля 2022 года! Фильм создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Автор: Диана Могилевич