Певица показала фото / instagram.com/billieeilish
Клип певицы Билли Айлиш на песню bad guy собрал более миллиарда просмотров на YouTube.
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Стоит отметить, что это первая работа Билли, которая собрала такое количество просмотров буквально за год. Песня bad guy также вошла в ее альбом.
Кроме такого количества просмотров, песня занимала еще первые строчки в чартах в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. За этот трек певица получила награду MTV EMA и две статуэтки "Грэмми".
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