Клип bad guy выпустили еще в 2019 году.

Клип певицы Билли Айлиш на песню bad guy собрал более миллиарда просмотров на YouTube.

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Стоит отметить, что это первая работа Билли, которая собрала такое количество просмотров буквально за год. Песня bad guy также вошла в ее альбом.

Кроме такого количества просмотров, песня занимала еще первые строчки в чартах в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. За этот трек певица получила награду MTV EMA и две статуэтки "Грэмми".

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Автор: УНИАН