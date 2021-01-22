Американская певица Билли Айлиш презентовала клип к новой песне «Lo vas a olvidar», которая станет заглавным треком во втором спецэпизоде сериала «Эйфория» от HBO.
Читайте такжеВышел трейлер специальной серии сериала "Эйфория" (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.
Менее чем за сутки клип собрал более 8 миллионов просмотров.
Трек записан совместно с испанской актрисой и певицей Розалией.
Лирическая песня полностью исполнена на испанском.
Новый клип Билли Айлиш: видео
Сериал «Эйфория»: что известно
- Американская телевизионная подростковая драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноимённом израильском мини-сериале.
- Премьера сериала состоялась 16 июня 2019 года.
- В июле 2019 года сериал был продлен на второй сезон, съемки которого были отложены на начало следующего года.
- Сериал рассказывает о проблемах американских подростков. Его главные герои – 17-летняя наркоманка Ру и ее трансгендерная подруга Джулс.
Специальные эпизоды «Эйфории»
В октябре HBO анонсировал выход двух рождественских специальных эпизодов «Эйфории».
Премьера первого спецэпизода запланирована на 6 декабря.
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