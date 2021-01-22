Билли Айлиш выпустила новый клип / скриншот

Американская певица Билли Айлиш презентовала клип к новой песне «Lo vas a olvidar», которая станет заглавным треком во втором спецэпизоде сериала «Эйфория» от HBO.

Читайте такжеВышел трейлер специальной серии сериала "Эйфория" (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

Менее чем за сутки клип собрал более 8 миллионов просмотров.

Трек записан совместно с испанской актрисой и певицей Розалией.

Лирическая песня полностью исполнена на испанском.

Новый клип Билли Айлиш: видео

Сериал «Эйфория»: что известно

  • Американская телевизионная подростковая драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноимённом израильском мини-сериале.
  • Премьера сериала состоялась 16 июня 2019 года.
  • В июле 2019 года сериал был продлен на второй сезон, съемки которого были отложены на начало следующего года.
  • Сериал рассказывает о проблемах американских подростков. Его главные герои – 17-летняя наркоманка Ру и ее трансгендерная подруга Джулс.

Специальные эпизоды «Эйфории»

В октябре HBO анонсировал выход двух рождественских специальных эпизодов «Эйфории».

Премьера первого спецэпизода запланирована на 6 декабря.

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Автор: Катерина Шварц