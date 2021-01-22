Билли Айлиш выпустила клип к саундтреку спецэпизода сериала "Эйфория" (видео)

Менее чем за сутки ролик собрал более 8 миллионов просмотров.

Американская певица Билли Айлиш презентовала клип к новой песне «Lo vas a olvidar», которая станет заглавным треком во втором спецэпизоде сериала «Эйфория» от HBO. Читайте такжеВышел трейлер специальной серии сериала "Эйфория" (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы. Менее чем за сутки клип собрал более 8 миллионов просмотров. Трек записан совместно с испанской актрисой и певицей Розалией. Лирическая песня полностью исполнена на испанском. Новый клип Билли Айлиш: видео Сериал «Эйфория»: что известно Американская телевизионная подростковая драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноимённом израильском мини-сериале.

Премьера сериала состоялась 16 июня 2019 года.

В июле 2019 года сериал был продлен на второй сезон, съемки которого были отложены на начало следующего года.

Сериал рассказывает о проблемах американских подростков. Его главные герои – 17-летняя наркоманка Ру и ее трансгендерная подруга Джулс. Специальные эпизоды «Эйфории» В октябре HBO анонсировал выход двух рождественских специальных эпизодов «Эйфории». Премьера первого спецэпизода запланирована на 6 декабря. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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