Beyonce представила тизер нового альбома The Lion King (видео)

Певица работала над проектом около года, она выступила режиссером, автором сценария и исполнительным продюсером.

Студия Disney опубликовала трейлер нового визуального альбома Beyonce под названием Black Is King.

В основе альбома - саундтреки с пластинки The Lion King: The Gift, которая вдохновлена ремейком мультфильма "Король Лев".

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Певица работала над проектом около года, она выступила режиссером, автором сценария и исполнительным продюсером. Также в создании альбома приняли участие муж Бейонсе, рэпер Jay-Z, их дочь Блю Айви, Childish Gambino, Фаррелл Уильямс, Кендрик Ламар и др.

"В этом визуальном альбоме я хотела показать элементы истории темнокожих и африканские традиции, современность и универсальность, а также то, что на самом деле означает найти себя", — написала певица о своей новой работе в Instagram.

Премьера состоится 31 июля на стриминговой платформе Disney+.

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