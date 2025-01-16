Организаторы пока не приняли окончательное решение.

Ежегодная самая престижная церемрния награждения в кинематографе "Оскар" на грани отмены. Об этом пишет издание The Sun.

Из-за масштабных пожаров в США, которые не утихают последние недели, организаторы не только перенесли объявление номинантов на премию, но и думают о судьбе самой церемонии. По словам инсайдеров, они постоянно анализируют ситуацию и думают о целесообразности проведения масштабного события во время огня вокруг.

"Главная забота организаторов заключается в том, чтобы не выглядеть так, будто они празднуют, в то же время многие жители Лос-Анджелеса имеют дело с разбитым сердцем и невероятной потерей. И, конечно, даже если пожары погаснут в течение следующей недели, реальность такова, что город все еще будет чувствовать боль", - отметил инсайдер.

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Будет ли проведен "Оскар" в этом году - пока неизвестно. Но организаторы отмечают, что в любом случае они не будут устраивать традиционный громкий ужин и дарить дорогие подарки победителям.

"Основное внимание премии будет направлено на поддержку и сбор средств, когда предоставят соответствующие возможности".

К слову, кинопремию "Оскар" проводили ежегодно в течение последних 96 лет. В прошлом году впервые в истории Украины фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова одержал победу в номинации "Лучший документальный фильм".

Напомним, ранее были объявлены номинанты на кинопремию BAFTA.

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