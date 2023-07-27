Все желающие смогут окунуться в мир Барби уже в 2024 году.

На волне успеха фильма Греты Гервиг "Барби" компания Mattel, выпускающая культовые игрушки, объявила об открытии нового "кукольного" тематического парка.

Как пишет Time Out, новый парк в модном нынче стиле "барбикор" (исповедует розовый цвет буквально во всем) откроется в городе Глендейл, штат Аризона, уже в 2024 году.

Посетители парка смогут подобрать себе идеальный гардероб при помощи ультрасовременной голограммы Барби, а технология "Летающий театр" отправит гостей в путешествие по всем местам, где когда-либо побывала Барби – от космоса до подводного мира. Завершить день в парке можно будет за фирменным розовым коктейлем в баре Barbie’s Beach House, с крыши которого открывается вид на весь парк.

Видео дня

В дополнение к зоне "Барби" в новом парке развлечений также будут представлены аттракционы и интерактивные развлечения, посвященные другим фаворитам Mattel. Любители острых ощущений смогут проктиться на американских горках с двойной петлей Hot Wheels, а детишки помладше смогут присоединиться к Паровозику Томасу в путешествии по поиску сокровищ. Гигантские игровые сооружения и поле для мини-гольфа оживят Pictionary и UNO, а гигантская арена для лазертага воссоздаст замок Серого Черепа из Castle Grayskull.

Огромный парк развлечений Mattel Adventure Park в стиле "Барби" станет частью курорта VAI Resort недалеко от международного аэропорта Феникс Скай Харбор. Это будет крупнейший курорт в Аризоне с более чем 1100 гостиничными номерами и люксами, 12 высококлассными ресторанами, современной концертной площадкой, бассейном и самым большим искусственным островом в стране.

Дата открытия самого курорта пока не объявлена, но парк развлечений планируют запустить уже в 2024 году. К слову, все желающие могут понаблюдать за ходом работ по строительству парка "Барби" в режиме реального времени.

Феномер фильма "Барби"

Романтическая комедия режиссерки Греты Гервиг "Барби" (Barbie) вышла в прокат 20 июля 2023 года. Главные роли в фильме сыграли Марго Робби ("Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Вавилон") и Райан Гослинг ("Драйв", "Бегущий по лезвию 2049", "Серый человек"). Однако помимо них там были задействованы многие другие суперзвезды.

В центре сюжета фильма – "стереотипная" Барби. Она живет идеальной жизнью в неприлично розовой "Стране Барби", окруженная другими Барби и Кенами. Но однажды с ней начинают происходить странные вещи – она начинает думать о смерти, а ее тело становится не таким уж и идеальным. Чтобы выяснить причину всего этого, Барби в сопровождении Кена отправляется в реальный мир людей. Впрочем, все это оборачивается совсем не тем, чем ожидалось.

За первый уик-энд в прокате "Барби" сумела собрать вдвое больше, чем планировалось, а также установила сразу несколько рекордов. За первую неделю в прокате мировые кассовые сборы фильма приблизились к 500 миллионам долларов, и они продолжают расти.

Рейтинг фильма на IMDb нынче составляет 7,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения от критиков и 86% от зрителей.

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