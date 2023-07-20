"Барби", "Оппенгеймер", "Железные бабочки" и "Они клонировали Тайрона": что посмотреть на выходных

На этой неделе с киноманами наконец-то произойдет долгожданный "Барбенгеймер" – в кинотеатры одновременно попадут два едва ли не самых ожидаемых фильма года: романтическая комедия Греты Гервиг "Барби" и биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Кроме того, на "больших экранах" можно будет посмотреть украинскую документалку "Железные бабочки", которая уже засветилась на влиятельных международных кинофестивалях. Онлайн, тем временем, выйдет безумная научно-фантастическая комедия "Они клонировали Тайрона". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Как только стало известно, что два кардинально разных мегаблокбастера с претензией на престижные кинонаграды – романтическая комедия Греты Гервиг "Барби" и биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" – выйдут в прокат в один день, сеть взорвалась множеством мемов и слухов. Это явление даже получило специальное определение "Барбенгеймер" – и вот теперь "битва титанов" официально начинается.

Барби

Barbie (США, 2023, комедия/приключения/романтика)

Сюжет фильма основан на культовой игрушке от Mattel. Та самая "каноническая" кукла Барби живет счастливой и беззаботной жизнью в непристойно розовой "Стране Барби" в окружении других Барби и Кенов. Однако внезапно с ней начинают происходить странные вещи – она начинает думать о смерти, а ее тело становится не таким уж и идеальным. Чтобы выяснить причину всего этого, Барби отправляется в реальный мир людей. Впрочем все это оборачивается совсем не тем, чем ожидалось.

Главные роли в фильме исполнили Марго Робби ("Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Вавилон") и Райан Гослинг ("Драйв", "Бегущий по лезвию 2049", "Серый человек").

Также в фильме сыграла целая куча звезд кино и музыки: Америка Феррера ("Как укротить дракона"), Симу Лю ("Шан-Чи и Легенда десяти колец"), Джон Сина ("Миротворец", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 9"), Хелен Миррен ("Калигула", "Королева", "Шазам 2"), Кейт Маккинон ("Охотники за привидениями", "Сенсация"), Уилл Феррелл ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Сводные братья"), Эмма Маки ("Половое воспитание", "Смерть на Ниле"), Шути Гатва ("Половое воспитание", "Доктор Кто"), Майкл Сера ("Джуно", "Скотт Пилигрим против мира"), Ариана Гринблатт ("65", "Ллюбовь и монстры"), Кингсли Бен-Адир ("Тайное вторжение", "Острые козырьки"), Дуа Липа и многие другие.

Режиссером фильма выступила Грета Гервиг, которая ранее работала над такими лентами, как "Леди-Берд" и "Маленькие женщины". Поскольку режиссер известна своим мощным феминистским кино, зрителей и здесь ждет глубокая история в яркой обертке.

Официальная премьера "Барби" состоялась в Лос-Анджелесе 9 июля 2023 года, однако только сегодня фильм выходит в мировой прокат. Первые отзывы критиков о фильме были более чем положительными. Так, на Rotten Tomatoes у него сейчас 89% одобрения на основе более 100 отзывов критиков, а на Metacritic кинообозреватели оценили его в 81 балл с пометкой Must See, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Оппенгеймер

Oppenheimer (США, 2023, драма/исторический/байопик)

Поговаривают, что кинокомпания Warner Bros решила выпустить "Барби" в один день с "Оппенгеймером", чтобы отомстить режиссеру Кристоферу Нолану. Последний сотрудничал с WB на протяжении многих лет, в том числе над трилогией "Бэтмен" и фильмами "Начало", "Интерстеллар" и "Дюнкерк", однако "черная кошка" между ними пробежала в 2020 году, когда режиссер раскритиковал студию за выпуск в разгар пандемии коронавируса его "Тенета" на стриминговом сервисе одновременно с релизом в кинотеатрах. Мол, так киностудия "убивает" настоящее кино. Тогда же режиссер решил разорвать сотрудничество с Warner Bros. Так это или нет – мы точно не знаем, однако факт остается фактом: WB проводит гораздо более агрессивную маркетинговую кампанию "Барби" по сравнению с тем, как Universal продвигает "Оппенгеймер".

Итак, как очевидно из названия, фильм рассказывает об американском физике Роберте Оппенгемере, которого называют "отцом" атомной бомбы. А именно о его работе над так называемым "Манхэттенским проектом" – программой разработки ядерного оружия в США, осуществление которой началось в сентябре 1942 года. Проектом руководили сам Оппенгеймер и генерал инженерного корпуса армии США Лесли Гровз. Тогда всех причастных к разработке изолировали в специально построенном поселении посреди пустыни. В рамках проекта были созданы три атомные бомбы, две из которых были сброшены на японские Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Главные роли в фильме исполнили Киллиан Мерфи ("Начало", "28 дней спустя", "Завтрак на Плутоне", "Острые козырьки"), Эмили Блант ("Тихое место", "Круиз по джунглям") и Мэтт Дэймон ("Умница Уилл Хантинг", "Одиннадцать друзей Оушена", "Марсианин").

Также в фильме сыграли Роберт Дауни-младший ("Железный человек", "Мстители", "Шерлок Холмс"), Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние", "Чудо"), Рами Малек ("Не время умирать", "Дьявол в деталях", "Богемная рапсодия"), Джош ХГартнетт ("Гнев человеческий", "Перл Харбор", "Город грехов"), Дэйн Де Хаан ("Убей своих любимых", "Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение", "Валериан и город тысячи планет") и многие другие известные актеры.

Премьера "Оппенгеймера" состоялась 11 июля в Париже. В целом первые критики положительно оценили новинку.

Подробнее о фильме читайте вскоре в нашей отдельной рецензии.

Железные бабочки

Iron Butterflies (Украина, Германия, 2023, документальный)

Фильм рассказывает историю расследования сбития российскими военными гражданского самолета Малайзийских авиалиний MH17 над Донбассом в июле 2014 года – тогда погибло 298 человек. Немалое внимание в картине уделено тому, как российская пропаганда пыталась опровергнуть причастность россиян к преступлению.

"Железные бабочки" – это довольно необычная работа, которая сочетает в себе документальные материалы и художественные элементы. Здесь есть и хореография, и инсталляции, и анимация, а также возможность для зрителя по-своему понять происходящее на экране.

Создало ленту кинообъединение "Вавилон'13", начавшее свою деятельность во время Революции Достоинства, а ныне документирующее российскую войну в Украине. Режиссером фильма выступил Роман Любый, который до этого снял документальный фильм "Тетрадь войны" на основе личных видеозаписей с телефонов и камер украинских защитников.

Мировая премьера фильма "Железные бабочки" состоялась на "Сандэнсе" – главном фестивале независимого кино в США в конкурсной программе World Cinema Documentary. Европейская премьера – в секции Panorama Берлинского международного кинофестиваля. Позже ленту показали на нескольких других важных кинособытиях.

Украинская премьера ленты состоялась на фестивале Docudays UA, где он получил главный приз конкурса Right Now! – награду для творческого документального кино, исследующего и анализирующего современный мир и внесшего значительный вклад в дискуссию о человеческом достоинстве, свободе и равенстве.

Фильм "Железные бабочки" имеет довольно высокие показатели на рейтинговых платформах: на IMDb у него 7,3 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 92% одобрения от критиков.

Больше о фильме читайте в нашем отдельном материале.

***

Также на этой неделе в украинских кинотеатрах появится семейный анимационный фильм "Птичий улет 2"(Германия, 2023), который в мае этого года также официально выходил в прокат в России, поэтому вам решать, поддерживать ли кино, которое сотрудничает с россиянами.

Еще одна новинка этой недели – детективный триллер "Под поверхностью" (Великобритания, 2022 ) с неприлично низкими рейтингами: на IMDb у него всего 2,6 балла из 10.

***

Они клонировали Тайрона

They Cloned Tyrone (США, 2023, фантастика/боевик/комедия)

Синопсис фильма выглядит так: череда жутких событий погружает разномастную троицу – мошенника, сутенера и проституку – в бездну зловещего заговора, который распространяется по городу.

Главные роли в фильме исполнили Джон Боега (Финн в последней трилогии "Звездные войны", "Тихоокеанский рубеж: Восстание", "Королева-воин"), Тейона Перрис (сериалы "Безумцы" и "ВандаВижн", фильмы "Кэндимен" и "Марвелы") и Джейми Фокс ("Рэй", "Джанго освобожденный", "Несносные боссы"). Также в фильме сыграл Кифер Сазерленд ("Коматозники", "Твин Пикс: Огонь, иди со мной", "Меланхолия").

Режиссером фильма выступил Джоэл Тейлор, наиболее известный как автор сценариев к фильмам "Крид II" и "Космический джем".

Фильм будет доступен на Netflix с 21 июля. За неделю до этого он вышел в ограниченный прокат в США и получил положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 96% одобрения от критиков и 100% от зрителей. На Metacritic у него 74 балла из 100 от кинозрителей, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июля 2023 года.

Марина Григоренко