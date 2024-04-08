Украинским киноманам покажут четыре новинки производства Австрии.

На этой неделе в Украине стартует ежегодный кинофестиваль "Неделя австрийского кино", уже 12-ый по счету. Традиционно украинским киноманам покажут лучшие фильмы производства Австрии последних лет.

В этом году в программу попали картины разных жанров: от спортивной драмы до мистического фильма ужасов. Все они будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими и английскими субтитрами.

Начнется кинофестиваль 11 апреля в киевском кинотеатре "Жовтень", в течение пяти вечеров будет проходить по одному показу.

После этого "Недели австрийского кино" пройдут еще в нескольких городах Украины:

22-25 апреля в Днепре в кинотеатре "Мост-Кино" в ТРК "Мост-Сити"

9-12 мая в Черновцах в киноконцертном зале "Черновцы"

16-19 мая во Львове в кинотеатре "Планета кино" в ТРЦ Forum

Рассказываем, какие новые австрийские фильмы в этом году покажут в рамках кинофестиваля "Неделя австрийского кино".

Целая жизнь

Ein ganzes Leben (Австрия, Германия, 2023, драма)

Фильм, являющийся экранизацией одноименного бестселлера Роберта Зиталера, рассказывает историю жизни мужчины в неспокойном 20 веке – полную тяжелого труда, большой любви и страшных исторических событий. Осиротевший Андреас попадает под опеку безжалостного дяди на ферме в далекой долине. К парню относятся не как к семье, а как к батраку, и его детство наполняется жестокостью. Когда юноша наконец покидает своего угнетателя, то оказывается на строительстве изобретения, знаменующего начало альпийского туризма – горной канатной дороги. Новая работа открывает новые жизненные перспективы, Андреас находит свою любовь, но на горизонте вспыхивает мировая война.

Главную роль в фильме исполнил молодой австрийский актер Штефан Горски, который за свою работу в этой ленте получил Баварскую кинопремию 2024 года в категории "Лучшая мужская роль".

Также в ленте сыграли один из самых известных австрийских актеров Август Цирнер ("Колония Дигнидад", "Непреодолимая Марта"), Юлия Франц Рихтер ("Ундина"), Роберт Штадлобер ("Берлин, я люблю тебя"), Марианне Зегебрехт ("Война Роуз") и другие.

Снял фильм австрийский режиссер Ганс Штайнбихлер ("Подводная лодка", "Дневник Анны Франк").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов.

"Целая жизнь" станет фильмом открытия кинофестиваля, и единственным, который покажут дважды – в четверг, 11 апреля, и в понедельник, 15 апреля.

Баня дьявола

Des Teufels Bad (Австрия, Германия, 2024, ужасы/мистика)

Этот мистический фольк-хоррор, события которого разворачиваются в 18 веке, рассказывает о девушке из бедной семьи, которая выходит замуж и поселяется в отдаленном доме ее избранника посреди густого леса. Мир мужчины для нее совершенно чужой, а мечты о ребенке становятся невыполнимым бременем. С каждым днем тяжелой рутины и напрасных надежд, она все больше закрывается в себе, пока не оказывается на темном пути, ведущем к злым мыслям.

Главные роли в фильме исполнили Анна Плаж (музыкальный проект Soap & Skin), Мария Гофштеттер ("Рай: Вера"), Давид Шайд и другие.

Снял фильм режиссерский дуэт Северина Фиалы и Вероники Франц.

Критики назвали этот фильм одним из лучших фильмов нынешнего Берлинского международного кинофестиваля. Оператор фильма Мартин Гшлахт ("Ноль калорий" и "Малыш Джо" Джессики Хаузнер, "Влюбленная в пустыне" Маргарете фон Тротта) получил на Берлинале-2024 "Серебряного медведя" за выдающийся художественный вклад в фильме "Баня дьявола".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков.

Украинские киноманы смогут посмотреть "Баню дьявола" в пятницу, 12 апреля.

Выходя за пределы

Klammer (Австрия, 2021, драма/спорт)

Лента рассказывает историю легенды австрийского спорта Франца Кламмера, а именно о Зимней олимпиаде 1976 года, которая сделала 22-летнего юношу звездой среди горнолыжников. Это напряженная спортивная драма о преодолении давления ожиданий и силу любви.

Главные роли в фильме исполнили Юлиан Вальднер и Валери Губер, а режиссером выступил Андреас Шмид ("Машина любви").

В 2022 году картина была номинирована на Австрийскую кинопремию за лучшие дизайн костюмов и монтаж.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

В Киеве фильм покажут в субботу, 13 апреля.

Пришел, увидел, победил

Veni Vidi Vici (Австрия, 2024, комедия/драма)

В центре сюжета фильма – велосипедист, который становится случайной жертвой снайперской пули миллиардера. Семья богача – властные люди, не имеющие лимитов и запретов и живущие свою лучшую жизнь. Однако несколько неравнодушных решают выступить против системы и положить конец неприкосновенности тех, кто способен на убийство ради развлечения.

Главные роли в фильме исполнили Лоуренс Рупп, Урсина Ларди и Оливия Гошлер, а снял его режиссерский дуэт Даниэля Гьойзела и Юлии Ниман.

Премьера фильма состоялась на нынешнем "Сандэнсе" – главном фестивале независимого кино в США.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 55% одобрения от критиков.

В рамках "Недели австрийского кино" фильм покажут в воскресенье, 14 апреля.

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