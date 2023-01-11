Лучшей драматической актрисой этого года стала Кейт Бланшет.

Объявлены победители одной из главных премий мира в сфере кино и телевидения "Золотой глобус".

Как сообщается в Twitter премии, среди фильмов больше всего наград собрал "Банши Инишерина", а среди сериалов - "Начальная школа Эбботт". Они получили по три статуэтки.

В мире кино награду получили (хороший список, что посмотреть на выходных):

Видео дня

лучший режиссер - Стивен Спилберг, "Фабельманы";

лучший сценарий - Мартин МакДона, "Банши Инишерина";

лучший драматический фильм "Фабельманы";

лучший комедийный фильм - "Банши Инишерина";

лучший анимационный фильм - "Пиноккио", Гильермо дель Торо;

лучший фильм не на английском языке - "Аргентина, 1985", Сантьяго Митре.

Лучшим комедийным актером этого года стал Коллин Фаррел ("Лобстер", "Настоящий детектив", "Бэтмен"), сыгравший роль в "Банши Инишерина". А вот лучшей комедийной актрисой Мишель Йео в фильме "Все везде и сразу".

Статуэтку как лучшая драматическая актриса получила в этом году Кейт Бланшетт. Награду она получила за роль в биографической драме "Тар". Лучшим драматическим актером стал Остин Батлер за фильм "Элвис".

Среди сериалов "Золотой глобус" получил известный приквел "Дом дракона" (драматический сериал). Вместе с ним награду получили сатирическая комедия "Белый лотос" и псевдодокументальный сериал "Начальная школа Эбботт".

За роль в этом жанре киноискусства статуэтки получили:

лучшая актриса мини-сериала - Аманда Сейфрид, "Выбывшая";

лучший актер мини-сериала - Эван Питерс, "Дамер";

лучший актер драматического сериала - Кевин Костнер, "Йеллоустоун";

лучшая актриса драматического сериала - Зендея, "Эйфория";

лучший актер комедийного сериала - Джереми Аллен Уайт, "Медведь";

лучшая актриса комедийного сериала - Куинта Брансон, "Начальная школа Эбботт".

В этом году почетную награду За вклад в телевидение ухватил Райан Мерфи, а за вклад в кинематограф - Эдди Мерфи.

Зеленский выступил на премии Золотой глобус

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к зрителям кинопремии "Золотой глобус". Третьей мировой войны не будет, это не трилогия, подчеркнул он. Президента Украины представил актер и режиссер Шон Пенн, который встречался с украинским лидером в ноябре прошлого года в Киеве и снимал документальный фильм об Украине.

В начале своего обращения Зеленский напомнил о первом "Золотом глобусе" в 1944 году.

"Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто одержит победу. Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой глобус" для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется", — сказал он.

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