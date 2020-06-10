В Швеции откроют музей в память о всемирно известном диджее Avicii

Музей Avicii станет частью центра цифровой культуры SPACE, который должен открыться в центре Стокгольма в 2021 году.

В Стокгольме откроется музей Avicii Experience, посвященный популярному диджею, продюсеру, автору песен Тиму Берглингу, известному под псевдонимом Avicii и совершившему самоубийство в 2018 году.

Музей Avicii Experience будет включать в себя увлекательную интерактивную выставку, которая станет продолжением музыкального пути Avicii, пишет НВ со ссылкой на Variety.

Посредством памятных вещей, ранее неопубликованных фотографий, видео и музыки, включая неизданные треки - музей предложит посетителям взглянуть изнутри на его творческий процесс.

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"Тим был музыкальным гением. Он был безгранично и невероятно увлечен своим творчеством. У него была способность объединять людей своей музыкой. Уверены, что с воспоминаниями его поклонников его наследие будет длиться вечно", - заявили представители проекта музея Алое Блакк и Майк Ейнзигер.

Музей Avicii станет частью центра цифровой культуры SPACE, который должен открыться в центре Стокгольма в 2021 году.

"В SPACE мы будем проводить мероприятия, ориентированные на молодежь, нацеленные на открытый и инклюзивный диалог о психическом здоровье", - рассказал отец диджея и один из основателей Фонда Тима Берглинга Клас Берглинг.

Как сообщал УНИАН, популярный диджей Avicii, настоящее имя которого Тим Берглинг, умер в 2018 году в 28-летнем возрасте, совершив самоубийство.

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