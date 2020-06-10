Организаторы Atlas Weekend хотят провести в Киеве двухдневный фестиваль зимой
17:34, 10 июня 2020Кино и музыка
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Пользователей просят выбрать, какой период для проведения будет наилучшим.
В Киеве может состояться зимний фестиваль / фото facebook.com/atlasweekend
Организаторы Atlas Weekend в Киеве собираются провести дополнительный фестиваль зимой.
Читайте такжеUPark Festival перенесли на 2021 год из-за коронавирусаОб этом говорится на странице мероприятия в Facebook.
«Готовь сани и фестивальное настроение летом, ведь мы планируем устроить двухдневный зимний фестиваль! Эта зима будет жарче лета», – говорится в сообщении.
Пользователей просят выбрать, какой период для проведения будет наилучшим: две последних недели декабря, две первых недели января, две первых недели февраля.
Ранее УНИАН писал, что организаторы Atlas Weekend-2021 назвали имя первого хэдлайнера фестиваля в Киеве.
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