Украинский фильм "Атлантида" попал в лонглист "европейского Оскара"
17:49, 18 августа 2020Кино и музыка
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Победители станут известны 7 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье.
Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube
Режиссер Валентин Васянович заявил, что фильм "Атлантида" попал в лонглист премии Европейской киноакадемии.
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Об этом он написал в Facebook.
Фильм рассказывает о жизни Донбасса после того, как Украина вернет его. И когда наша страна победит Россию в этой кровавой войне.
"2025-й, после окончания войны прошел год. Территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошен, что изменения кажутся невозможными", - говорится в описании ленты.
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