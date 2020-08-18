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Украинский фильм "Атлантида" попал в лонглист "европейского Оскара"

17:49, 18 августа 2020
Кино и музыка
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Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube

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Об этом он написал в Facebook.

Фильм рассказывает о жизни Донбасса после того, как Украина вернет его. И когда наша страна победит Россию в этой кровавой войне.

"2025-й, после окончания войны прошел год. Территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошен, что изменения кажутся невозможными", - говорится в описании ленты.

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Автор: УНИАН

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