Уже совсем скоро на телеканале 1+1 выйдет новый комедийный сериал "Дом Бобринских" от Студии "Квартал 95".

Сериал "Дом Бобринских" расскажет о жизни семьи, которая изменилась в один миг, когда во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит с позапрошлого возраста своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского прямо с его свадьбы.

Графа, который оказывается в своем же поместье, но через 150 лет сыграет актер, победитель "Танцев со звездами-5" Артур Логай.

"Мой персонаж - граф Андрей Александрович Бобринский. Этот герой, как и сам проект, для меня стал чем-то особенным. Мне одновременно страшно, волнительно и так же тепло. "Дом Бобринских" для меня прежде всего о семье, о ценностях и о любви. И сейчас я говорю не только о сюжете и героях, а обо всем, через что мы прошли, начиная от кастинга до последнего съемочного дня. С каким усердием, задором и любовью съемочная группа старается сделать так, чтобы зрители смогли все это почувствовать и в нужных моментах улыбнуться, посмеяться, а где - то и загрустить", - прокомментировал Артур Логай.

Читайте такжеДуэйн Джонсон резко ответил Вину Дизелю на просьбу вернуться в "Форсаж"Актер также добавил, что до начала съемок был длительный и интересный подготовительный период. Артур научился делать трюки, ездить верхом, фехтовать и многое другое.

Напомним, в сериале семья Бобринских пытается доказать право собственности на весь 4-х этажный особняк и надеется, что граф поможет им в этом. Так, дворянин теперь живет в обычной современной семье, отношения у которой из-за бытовых проблем нельзя назвать идеальными. С одной стороны, своим присутствием граф создает дополнительные трудности своим родственникам, но в то же время помогает решить многие их проблемы, рискуя оставить своего собственного отпрыска, который должен вот-вот родиться, без отца. Становясь на защиту семейных ценностей, граф погружает праправнуков в водоворот приключений, не задумываясь, что именно его поступки могут стать причиной проблем семьи на несколько поколений вперед.

Главные роли в сериале сыграют Артур Логай, Владимир Глотов, Ольга Атанасова, Виталий Салий, Ли Берлинская, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Вероника Лукьяненко и другие.

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