Какие-либо детали о сюжете пока неизвестны, однако постеры выглядят интригующе.

11-й сезон популярного хоррор-сериала в формате антологии "Американская история ужасов" (American Horror Story) будет называться "Нью-Йорк Сити" (New York City).

Премьера нового сезона состоится на Hulu 19 октября 2022 года, когда станут доступны сразу два эпизода. Всего сезон будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить по два один раз в неделю.

Какие-либо детали о сюжете пока неизвестны, однако постеры выглядят интригующе.

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Также стало известно, что роли в новом сезоне сериала от Райана Мерфи и Брэда Фэлчака исполнят Билли Лурд, Закари Куинто, Лесли Гроссман, Дэнис О'Хара, Сандра Бернхард, Айзек Коул Пауелл и другие, также появляющиеся в других сезонах. Будет и несколько новых имен, среди которых – Джо Мантелло, Пэтти Люпон, Чарли Карвер и Рассел Тови.

Американская история ужасов: что известно о сериале

Сериал-антолоия в жанре ужасов "Американская история ужасов" (American Horror Story) был создан Райаном Мерфи и Брэдом Фэлчаком. Первый сезон под названием "Дом-убийца" вышел в 2011 году. Впоследствие вышли еще девять сезонов: "Психбольница", "Шабаш", "Фрик-шоу", "Отель", "Роанок", "Культ", "Апокалипсис", "1984" и "Двойной сеанс", состоящий из двух частей – "Красный прилив" и "Долина смерти". 11 сезон под названием "Нью-Йорк Сити" выйдет осенью 2022 года.

Каждый сезон рассказывает совершенно новую историю, за редким исключением, не связанную с предыдущими сезонами. Некоторые сюжетные элементы каждого сезона в общих чертах вдохновлены реальными событиями.

Объединяют сезоны лишь некоторые актеры, задействованные в главных ролях. Чаще других в разных сезонах появлялись Эван Питерс и Сара Полсон. Также в сериале регулярно были задействованы Джессика Лэнг, Билли Лурд, Закари Куинто, Лесли Гроссман, Дэнис О'Хара, Лили Рэйб, Таисса Фармига, Фрэнсис Конрой, Эмма Робертс, Кэти Бэйтс, Анджела Бассетт, Леди Гага, Финн Уиттрок и другие.

С другими сериальными новинками октября 2022 года вы можете ознакомиться в нашем отдельном материале.

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