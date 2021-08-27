Первая версия песни "Бджілка" вышла в 2002 году, когда Алине Гросу было 7 лет.

Украинская певица Алина Гросу выпустила новую версию своего знаменитого хита "Бджілка".

Видео с новой песней "Бджілка 2.0" появилось сегодня, 27 августа, на YouTube-канале певицы.

Песня исполнена на украинском языке в стиле хип-хоп. Это симбиоз современного звучания и мотивов легендарной песни из детства, говорится в подписи к видео. Песня показывает повзрослевшую артистку, как внешне, так и внутренне.

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"Сейчас я повзрослела, повзрослели мои поклонники и новая "Бджілка" отлично ложится в концепцию моего нового шоу. Я давно вынашивала идею сделать ее кардинально другой, и, кажется, мне это удалось", - сказала Гросу.

Отмечается, что впервые "Бджілка 2.0" прозвучала на сольном концерте в Одессе. В клипе на этот новый сингл Гросу собраны самые яркие моменты одесского концерта.

Первая версия песни "Бджілка" вышла в 2002 году, когда Алине Гросу было 7 лет.

Тогда благодаря работе с известной украинской певицей Ириной Билык, появились первые хиты Алины: "Рушничок", "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь".

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Автор: Александр Топчий