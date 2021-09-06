Обновленный дизайн выглядит значительно мрачнее предыдущего.

Американский актер Джейсон Момоа привел своих фанатов в восторг, опубликовав новый дизайн костюма Аквамена из супергеройского блокбастера "Аквамен и затерянное королевство".

Снимками Момоа поделился на своей странице в Instagram.

"Второй раунд. Новый костюм. Больше действий. Аквамен, алоха", - написал артист.

По фото можно сделать вывод, что новый костюм будет значительно мрачнее прежнего:

Как известно, сиквел истории о повелителе подводного мира Аквамене снимают киностудии DC Films и Warner Bros. Его премьера запланирована на 16 декабря 2022 года.

Читайте такжеСтало известно, выгонят ли Эмбер Херд из "Аквамена" после суда с Джонни ДеппомКроме Момоа, который исполняет главную роль Артура Карри, в ленте режиссера Джеймса Вана также снимаются Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен и Яхья Абдул-Матин II.

Стоит отметить, что первая часть оказалась самым коммерчески успешным кинопроектом по мотивам вселенной DC, и единственным, собравшим более 1 млрд долларов (кроме трилогии Кристофера Нолана "Темный рыцарь"). В DC Films утверждают, что продолжение станет "логическим продолжением" первой части.

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом месяце американская киностудия Marvel показала новый трейлер своего нового фильма "Вечные", одну из главных ролей в котором исполнит Анджелина Джоли.

Автор: Станислав Кожемякин