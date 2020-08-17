В сиквеле "Аквамена" будет больше ужасов

Режиссер Джеймс Ван рассказал, что во второй части "Аквамена" будет больше ужасов.

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Джейсон Момоа продолжит играть свою роль, передает DC FanDome.

"В первом фильме был отпечаток моей любви к хоррору — сцена во Впадине. Так что, думаю, во втором фильме будет немного побольше такого. Это большая часть того, кто я есть. А в фильмах вроде "Аквамена", где сюжет уводит глубоко под воду, это может быть особенно страшно. Поэтому моя любовь к жанру заставляет меня добавлять к этим моментам фирменного хоррора", - поделился режиссер.