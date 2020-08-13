На что пойти в кино с 13 августа: шпионские страсти в "Агент Ева", ретроспектива хита Нолана "Начало" и "О бесконечности" для киногурманов

После относительно спокойной прошлой прокатной недели, прошедшей без громких кинопремьер, 13 августа на «больших экранах» появится сразу восемь фильмов 2019-2020 годов выпусков, которые до этого не показывали в украинских кинотеатрах. Особо радует, что зрителей ждет широкое жанровое разнообразие.

Агент Ева / Агент Єва / Ava (США, 2020)

Шпионский боевик «Агент Ева» от режиссера Тейта Тейлора, в послужном списке которого такие громкие фильмы как «Прислуга», «Девушка в поезде» и «Ма», уже привлекает внимание одним только своим актерским составом. Главными противниками на экране станут дважды номинантка на «Оскар» Джессика Честейн («Прислуга», «Древо жизни», «Интерстеллар», «Багровый пик», «Марсианин») и харизматичный ирландец Колин Фаррелл с не менее яркой кинобиографией («Страна тигров», «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Вдовы», «Настоящий детектив»).

Также в картине приняли участие непревзойденный Джон Малкович («Империя солнца», «Быть Джоном Малковичем», «Жанна д’Арк», «Тень вампира», «Новый папа»), Джина Дэвис («Тутси», «Муха», «Битлджус»), Йоан Гриффит («Черный ястреб», «Фантастическая четверка», «Несносные босы»), Коммон («Короли улиц», «Иллюзия обмана», «Отряд самоубийц») и другие.

По сюжету триллера «Агент Ева», секретный агент Ева в исполнении Джессики Честейн после восьми лет работы на некую Компанию пытается вернуться домой, но встречает сразу два препятствия: Ева не может найти свое место, но что гораздо страшнее – ее лояльность подвергается сомнению и это приводит к тяжелым последствиям. Среди прочего впереди ее ждет опасное противостоянии с одним из боссов организации – Саймоном в Колина Фаррелла, объявившем охоту на женщину.

Начало / Початок / Inception (США, Великобритания, 2010)

Воспользовавшись текущим простоем в киноиндустрии, продюсеры нашумевшего научно-фантастического боевика «Начало» от одного из самых знаковых режиссеров современности Кристофера Нолана (трилогия «Бэтмен», «Престиж», «Интерстеллар», «Дюнкерк») решили устроить на «больших экранах» ретроспективные показы по случаю десятилетнего юбилея фильма. Правда, в итоге дату выхода неоднократно переносили, невольно влияя на дату премьеры свежего фильма Нолана «Довод». Который, справедливости ради, кинобоссы итак вероятно не спешат запускать в прокат, опасаясь отсутствия зрителей.

Фильмы Нолана – это всегда только самые актуальные актеры. В случае с «Началом» это Леонардо Ди Каприо, Эллен Пейдж, Джозеф Гордон-Левитт, Марион Котийяр, Том Харди, Киллиан Мерфи, Майкл Кейн, Кэн Ватанабэ. Каждый из них не нуждается в дополнительном представлении и на момент выхода фильма были у всех на слуху.

По сюжету фильма, исполнительный директор небольшой фирмы заправляет конторой, сотрудники которой умеют погружаться в сны людей, чтобы имплантировать в них новую информацию или, наоборот, удалять лишнюю. Тихую научную работу нарушает заказ, от которого нельзя отказаться – вживить в мозг успешного бизнесмена «правильные» идеи, которые понравятся его конкурентам. Однако в процессе выполнения задания в мир снов врывается призрак из прошлого одного из героев, подвергая опасности всех участников операции.

Любовники / Коханці / Endings, Beginnings (США, 2019)

Вышедший еще в сентябре 2019 года драматический фильм «Любовь на троих» режиссера Дрейка Доремуса («Зои», «Новизна», «Равные»), завсегдатая фестиваля независимого кино «Санденс», наконец доберется до украинских киноэкранов.

Фильм расскажет о художнице по имени Дафне, одновременно завязывающей отношения с симпатичным писателем и «плохим парнем». Главные роли в этом «любовном треугольнике» исполнили Шейлин Вудли («Дивергент», «Виноваты звезды», «Сноуден»), Джейми Дорнан (трилогия «Пятьдесят оттенков серого», «Робин Гуд: Начало», «Антропоид») и Себастиан Стэн («Первый мститель», «Мстители», «Тоня против всех», «Марсианин»).

О бесконечности / Про нескінченність / Om det oändliga (Швеция, Франция, Германия, Норвегия, 2019)

Любителей европейского кино на этой неделе порадует драма «О бесконечности». По сути, это сборник киноновелл, объединенный рассказчицей и одним сквозным персонажем – священником, которому каждую ночь снится, будто он волочит по улицам современного шведского города огромный крест.

Премьера фильма, над которым режиссер Рой Андерсон («Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии», «Ты, живущий») работал целых пять лет, состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года. Картина получила положительные отзывы критиков и «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля.

В ожидании варваров / В очікуванні варварів / Waiting for the Barbarians (США, Италия, 2020)

«В ожидании варваров» – еще одна картина, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале 2019 года. Тогда кинокритик неоднозначно оценили фильм, говоря о неудачной экранизации одноименного романа южноафриканского писателя Джона Кутзее, написанного в 1980 году. Тем не менее актеры, режиссер и сценарист удостоились номинаций на ряд престижных кинонаград.

Для колумбийского режиссера Сиро Герра эта историческая драма стала первым фильмом, снятом им на английском языке. Главные роли достались Джонни Деппу («Эдвард руки-ножницы», «Пираты Карибского моря», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Мрачные тени»), Марку Райлэнсу («Шпионский мост», «Дюнкерк», «Первому игроку приготовиться») и Роберту Паттинсон («Маяк», «Космополис», «Довод»).

Действие происходит в маленьком городе на окраине безымянной Империи, на который, по слухам, должны напасть коренные народы, живущие на границе. Полковник Джолли, который только что прибыл из столицы, готов на что угодно чтобы выбить из человека необходимые показания. Жестокость полковника толкает городского судью на бунт против Империи.

Форпост / The Outpost (США, Болгария, 2020)

Военная драма «Форпост», вышедшая в ограниченный прокат в США в начале июля 2020 года, уже успела получить положительный отзывы критиков. Также фильм был высоко оценен ветеранами за его реалистичное изображение войны, повседневной солдатской жизни и внешнего вида базы.

Фильм расскажет историю американских солдат, которые сражались с силами из 400 вражеских повстанцев на северо-востоке Афганистана во время операции «Несокрушимая свобода». Первоначально построенный для привлечения местных жителей к проектам развития общества, боевой форпост Китинг столкнулся с постоянной проблемой нападения со стороны талибов, что повлекло значительные риски для солдат, которые были там расположены.

Главные роли в фильме исполнили Орландо Блум («Властелин колец», «Троя», «Пираты Карибского моря»), Скот Иствуд («Ярость», «Отряд самоубийц», «Тихоокеанский рубеж 2», «Форсаж 8»), Калеб Лэндри Джонс («Люди Икс: Первый класс», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Прочь») и другие.

Думай как собака / Думай як пес / Think Like a Dog (США, Великобритания, Китай, 2020)

Семейная драма-комедия «Думай как собака» расскажет историю 12-летнего вундеркинда Оливера и его умнейшего пса Генри. По сюжету, во время научного эксперимента Оливер устанавливает телепатическую связь со своим домашним любимцем. В итоге благодаря подсказкам собаки парню удается решать проблемы в школе, дома и даже с девушками...

Главные роли в фильме сыграли юный Гэбриел Бейтман («Неистовый», «Проклятье Аннабель»), Джош Дюамель («Трансформеры», «Тихая гавань») и Мэган Фокс («Трансформеры», «Зеровилль»).

Зеркала / Дзеркала / Behind You (США, 2020)

Любителям «пощекотать нервишки» новая кинопрокатная неделя преподнесет сразу две новинки. Первая из них – среднестатистический ужастик «Зеркала: Инкарнация». Особой смысловой нагрузки такие фильмы, как правило, не несут, как и необычных сюжетных поворотов, но с основной задачей напугать справляются.

По сюжету, две молодые сестры выясняют, что все зеркала в отдаленном доме их тети прикрыты или скрыты. Когда одна из них натолкнется на зеркало в подвале, то сама того не осознавая, осободит страшного демона.

Час дьявола / Година диявола / The Cleansing Hour (США, 2019)

Еще один «ужастик» на киноэкранах – «Час дьявола» – имеет отзывы чуть получше предыдущего фильма в нашем обзоре и также поведает о демонах. По сюжету, двое аферистов неплохо преуспели, запустив онлайн-шоу об обрядах экзорцизма. На самом деле каждый выпуск является тщательно продуманной постановкой. Но однажды прямо в прямом эфире им приходится иметь дело с настоящим демоном... Девушка одного из «экзорцистов» становится одержимой духом, который берет в заложники всю команду. Аудитория онлайн-просмотра стремительно растет, когда демон подвергает съемочную группу жестоким и унизительным испытанием и заставляет раскрыть темные секреты, которые они скрывали друг от друга.

И другие фильмы в украинском прокате с 13 августа 2020 года

Также в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат в прошлые недели: продолжение хитового южнокорейского фильма о зомби-апокалипсисе «Поезд в Пусан 2: Полуостров», анимационный фильм «Тролли 2: Мировое турне», снятый в Украине боевик «Наследие лжи», французский фэнтези о магии вуду «Малышка зомби», остросюжетный триллер «Неистовый» о психопате на дорогах в исполнении Рассела Кроу и другие.

Марина Григоренко