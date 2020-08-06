На что пойти в кино с 6 августа: сказочная музыкальная битва, зомби-апокалипсис и возвращение на «дорогу ярости»

В ближайший уик-энд украинских киноманов ждет относительно спокойная неделя релизов, поскольку по-настоящему громких кинопремьер на 6 августа не запланировано. С другой стороны, зрителям подготовили довольно широкое жанровое разнообразие на больших экранах.

Тролли. Мировой тур / Тролі 2: Світове турне / Trolls World Tour (США, 2020)

Пожалуй, самая громкая премьера неделе – отложенный выпуск мультфильма от DreamWorks Animation «Тролли. Мировой тур», являющегося продолжением «Троллей» 2016 года. На этот раз забавный тролли, в оригинальной версии озвученный целой плеядой американских звезд кино и музыки (Джастин Тимберлейк, Анна Кендрик, Джеймс Корден Сэм Рокуэлл и другие), устроят настоящую музыкальную битву.

По сюжету, внезапно тролли узнали, что в мире существует не только поп-музыка, но и множество других стилей. Все бы ничего, да только королева хард-рокеров по имени Барб мечтает уничтожить всю другую музыку, кроме рока. И теперь перед всеми остальными троллями стоит задача объединиться в борьбе против Барб. Героев ждет невероятное путешествие, полное открытий и понимания того, что наши отличия и делают нас похожими друг на друга.

В украинских кинотеатрах фильм можно в формате 3D, а роль королевы Барб озвучит Юлия Санина из группы The Hardkiss. Зарубежные критики и зрители, уже успевшие посмотреть мультфильм, дали ему среднюю оценку 6.10/10. По их мнению, несмотря на поверхностный сюжет, зрелище получилось ярким и добрым, а потому отлично подойдет для легкого семейного просмотра.

Поезд в Пусан 2: Полуостров / Потяг до Пусана 2. Півострів / Peninsula (Южная Корея, 2020)

Неделю назад украинскому зрителю устроили ретроспективный показ южнокорейского хита 2016 года «Поезд в Пусан», повествующего о выживании группы людей в условиях зомби-апокалипсиса. Первый фильм вышел за рамки жанра «ужасы» благодаря акценту на морально-этические проблемы.

События второй части южнокорейского «ужастика» будут разворачиваться через четыре года после первой части, а за режиссуру вновь отвечает Сан-хо Ён. Тем не менее, персонажи будут совершенно новые. На этот раз в центре сюжета окажется бывший военный, которого ждет путешествие по страшному миру, где помимо угрозы попасть в пасть кровожадных зомби опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание.

У фильма есть возрастные ограничение 16+, рейтинг на IMDB – 6.00/10.

Наследие лжи / Спадок брехні / Legacy of Lies (Украина, США, Великобритания, Польша, Нидерланды, 2020)

Средненький боевичок «серии Б» в первую очередь может подкупить украинского зрителя тем, что его основные события разворачиваются в Киеве, где они и были сняты. Собственно, Украина заявлена как одна из стран-производителей фильма. К слову, отечественная киноиндустрия возлагала на него большие надежды как на рекламу Украины как места для съемок крупных зарубежных проектов.

По сюжету, бывший оперативник МИ6 Мартин Бакстер в исполнении мастера боевых искусств Скотта Эдкинса («Неудержимые 2», «Доктор Стрэндж», «Цель номер один») вынужден снова вернуться в мир шпионажа, когда молодая украинская журналистка Саша Степаненко (Юлия Соболь) просит его помощи в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб.

На IMDB фильм оценили довольно скромно оценкой 4,9/10. Впрочем, судя по всему, авторы проекта и не ставили перед собой слишком амбициозные задачи, ориентируясь на крепенький боевик в духе телевизионных проектов прошлых лет.

Безумный Макс: Дорога ярости / Шалений Макс: Дорога гніву / Mad Max: Fury Road (Австралия, США, 2015)

Стильный постапокалиптический боевик с Томом Харди («Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Выживший», «Веном») и Шарлиз Терон («Монстр», «Взрывная блондинка», «Скандал») в главных ролях, являющейся перезапуском хитовой серии 80-х с Мелом Гибсоном, наделал немало шума пять лет назад. Кассовые сборы киноленты во всем мире составили свыше 378 миллионов долларов, что сделало ее наиболее коммерчески успешным фильмом франшизы. Лента была удостоена высоких отзывов от кинокритиков и признана одним из главных фильмов 2015 года, получив рейтинг 8,1/10 на IMDB.

Кроме того, фильм получил огромное количество номинаций и наград, среди которых – десять номинаций на премию «Оскар», преимущественно технических, в шести из которых он одержал победу.

Фильм и правда получился запоминающимся – с невероятно красивой картинкой, гримом, костюмами и звуковой дорожкой. Кроме того, он примечателен большим количеством экшн-сцен и трюков, снятых с участием каскадеров, с минимальным использованием компьютерной графики.

По сюжету, в недалеком будущем война за ресурсы привела к краху цивилизации, а на просторах постапокалиптической пустоши Австралии теперь царствуют безумие и дикие банды на самодельном транспорте. Бывший «Воин Дороги», а теперь странник-одиночка Макс Рокатански попадает в плен к налетчикам из Цитадели – процветающего поселения, стоящего на подземных источниках воды и управляемого диктатором Несмертным Джо, которого подданные считают богом во плоти. Вскоре судьба сводит его с военачальницей Фуриосой, играющей в свою собственную игру.

Пожалуй, «Безумный Макс: Дорога ярости» – это как раз тот случай, когда фильм стоит того, чтобы пересмотреть его еще раз на большом экране.

Малышка Зомби / Крихітка зомбі / Zombi Child (Франция, 2019)

Также в ближайшую неделю украинским киноманам покажут французские фэнтези «Малышка Замби», успевший в 2019 году засветиться на Каннском кинофестивале. Тогда фильм получил положительный отзывы и рейтинг IMDB 6.10/10.

Несмотря на упоминание зомби в названии фильма, он скорее посвящен тематики вуду-культуры. По сюжету, в невероятно престижной частной школе Парижа начинает обучение юная Мелисса. Здесь она сходится с Фэнни, которая хочет ввести ее в некий Союз сестер. Только для этого Мелиссе нужно рассказать этим девочкам что-то очень сокровенное. И она рассказывает им о своей тете-мамбе, занимающейся магией вуду, что приводит к ужасным последствиям.

Фестиваль короткометражек Love Shorts

С 6 августа в украинских кинотеатрах покажут подборку из семи романтических короткометражек, снятых за последние несколько лет в разных странах (Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Канада, Франция). Вас ждут истории о любви и смысле жизни, которые точно не оставят вас равнодушными.

И другие фильмы в украинском прокате с 6 августа 2020 года

Также в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат в прошлые недели: остросюжетный триллер «Неистовый» (2020) с Расселом Кроу в главной роли, биографическая лента «Богемская рапсодия» (2018) о фронтмене легендарной группы Queen Фредди Меркьюри, мотивирующая романтическая драма «Секрет» (2020), криминальная драма «Ночной портье» (2020), комедия об отношениях «отец-сын» «Сделано в Италии» (2020) и другие.

Марина Григоренко