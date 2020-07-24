Легенды кино: Колин Фаррелл и американские горки его карьеры

Ирландец Колин Фаррелл уже очень давно перерос амплуа просто "плохого парня", "плейбоя" и "звезды экшена". Актер намеренно выбирает сложные проекты и роли, требующие нюансов, уверенно балансируя между экшеном, абсурдистской комедией и сложной драмой.

Уже более 10 лет яркий ирландский актер Колин Фаррелл не боится быть необычным, уверенно шагая как можно дальше от образов, которые сделали его известным. В которых было больше шарма и харизмы, чем тонкой игры. Да и сценарии условного "S. W. A. T" иного и не требовали. Да, Фаррелл появляется сейчас в большом студийном кино, играя или родителей ("Дамбо", "Артемис Фаулз"), или злодеев ( "Фантастические животные", "Бэтмен"), но все больше в его фильмографии проектов вроде "Лобстера" и "Настоящего детектива". Что не может не радовать каждого киномана.

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Поэтому так приятно видеть Колина Фаррелла в качественных, и при этом - мейнстримных проектах, вроде потрясающих "Джентльменов" Гая Ричи. Его Тренер - моментально стал культовым персонажем, сцены с которым превратились в сотни мемов по всему интернету. В августе Колин возвращается на большие экраны с триллером "Агент Ева": его герой под кодовым именем "Саймон" начнет охоту на одного из лучших агентов загадочной Конторы - прекрасную Еву, которую сыграла дважды номинантка на "Оскар" Джессика Честейн. Более того, Саймон идет против воли своего друга и наставника Дюка, роль которого исполнил Джон Малкович. Интересное намечается противостояние.

Поэтому сейчас самое время присмотреться к карьере харизматичного ирландца внимательнее, разделив ее на этапы.

Прорыв в кино

Сейчас об этом уже не вспоминают, но до того, как стать героем боевиков и таблоидов, которые вовсю трубили о личной жизни и пагубном пристрастии актера к алкоголю, Колина Фаррелла считали ярким драматическим актером. Свою роль в этом сыграла военная драма Джоэла Шумахера "Страна тигров" 2000-го года, которая не имела большого коммерческого успеха, хотя и произвела большое впечатление на критиков и студии. Фильм не только реабилитировал режиссера после провального "Бэтмена и Робина", но и зажег звезду Колина Фаррелла.

2002-й год стал невероятно успешным в карьере молодого актера - тогда вышли "Война Харта", "Рекрут" и "Особое мнение", где Фаррелл и не думал теряться на фоне Брюса Уилисса, Аль Пачино и Тома Круза соответственно. В следующем году актер воссоединился с режиссером Джоэлом Шумахером в триллере "Телефонная будка", на короткое время закрепив за собой статус самого интересного и талантливого актера, а не только звезды с обложки. Хотя от последней характеристики освободиться бывает гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Первые неудачи

Ряд невероятно успешных ролей прерывает сразу два блокбастера, ставшие провалами по голливудским стандартам - "Сорвиголова" и "Александр". И если комикс за неудачи Колени ответственности никак не несет - не первый талантливый актер выдает кэмп-перфоманс в неудачном супергеройском экшене, но провал "Александра" всерьез пошатнул позиции Колина. Он не раз говорил, что среди многих минусов фильма - сам кастинг на эту роль был неудачей с самого начала: "Александр был одним из самых известных блондинов в истории, наверняка его не должен был играть кто-то настолько брюнетистый, еще и с ярким ирландским акцентом". Винить актера за неудачный подход к роли достаточно сложно - Фаррелл очень убедительно меняет акценты в кино, так что решение было за режиссером Оливером Стоуном. Надо отдать должное Стоуну - в провале ленты он обвинил только свой подход, характеризуя всю команду фильма, включая Колина, как невероятных профессионалов.

Повторный выход на сцену

Такие американские горки в карьере не могли не сказаться на выборе актером новых проектов. И там, где другой актер стал бы выбирать безопасные семейные франшизы и масштабные драмы, чтобы беречь как зеницу ока свой статус голливудской звезды, Колин Фаррелл наоборот выбирал только то, что действительно ему было интересно. "Новый Мир" Теренса Малика и "Мечта Кассандры" Вуди Аллена заявили о новом Колине - мастере глубоких драматических образов. Да, в этот же период вышла "Полиция Майами", но и в этом полицейском триллере мы увидели буквально за год повзрослевшего актера, который демонстрирует разные грани своего персонажа.

В 2008-м году на большие экраны выходит криминальная черная драмеди ирландского драматурга Мартина МакДонаха "Залечь на дно в Брюгге", которая уже давно приобрела статус культовой ленты. Фильм принес актеру первую номинацию и победу на "Золотой глобус" в категории "комедия", но к сожалению, на "Оскар" актера не номинировали. Тому было объяснение - "Залечь на дно в Брюгге" не стал большим хитом в США, а его черный юмор вряд ли был понятен большинству тогдашних киноакадемиков. В тот год борьба за "Оскар" велась между Микки Рурком за "Рестлера" и Шоном Пенном за "Харви Милка", другие актеры оказались в роли статистов.

Современный период

"Залечь на дно в Брюгге" в умах фанатов действительно разделил карьеру актера на периоды "до" и "после". Сомнений в выдающемся таланте и харизме не осталось даже у последних скептиков. И Колин Фаррелл выдавал один отличный перфоманс за другим в самых разных фильмах. Он отрывался по-полной в "Несносных боссах" и "Ночи страха", проникновенно играл в "Ундине" и "Спасти мистера Бэнкса", ярко выстрелил в "Семи психопатах", а также выдал блестящую игру в двух ярких картинах Йоргоса Лантимоса "Лобстер" и "Убийство священного оленя". Два последних, конечно, прямые претенденты на номинации Американской киноакадемии, но, к сожалению, фильмы в целом были слишком уж артхаусными и далекими от классики. Не то, чтобы актер не заходил и на территорию блокбастеров в этот же период, нет, он там появляется, и даже солирует в новой версии "Вспомнить все", но теперь подобные фильмы - не основа его фильмографии.

Получит ли актер когда-нибудь премию "Оскар", да и нужна ли она ему?

Наш прогноз очень простой - Колину уже давно не нужно ничего доказывать. Зрители и индустрия прекрасно понимают широкий актерский диапазон Фаррелла и все формальные награды, которые украшают реноме великой звезды, придут к нему со временем. Ведь если вдуматься, один из любимых актеров Колина - Гэри Олдман впервые был номинирован на "Оскар" только в 2012-м году за "Шпион, выйди вон" и выиграл статуэтку в 2018-м за воплощение роли Уинстона Черчилля.

Скорее всего, именно такое будущее ждет прославленного ирландца - десятки всеми любимых фильмов, очень разнообразная фильмография и уважение коллег, которая неизбежно приведет его к "лысому золотому человечку". А возможно и нет. В случае с Колином Фарреллом это не будет иметь значения. Мы его любим и без регалий, и ждем каждый новый фильм с актером.

Как сообщал УНИАН, новый фильм с Колином Фаррелом триллер "Агент Ева" должна выйти на экраны уже в августе 2020 года. Его партнерами на съемочной площадке стали Джессика Честейн, Джон Малкович, Джина Дэвис и Йоан Гриффит.

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