В новом тизере шпионского триллера "Агент Ева" показали противостояние Джессики Честейн и Колина Фаррелла (видео)

В украинских кинотеатрах премьера "Агента Евы" намечена на 13 августа.

В новом шпионском триллере "Агент Ева", выход которого в украинский прокат запланирован на 13 августа 2020 года, дважды номинантка на премию "Оскар" Джессика Честейн играет одного из лучших агентов загадочной Компании Еву, которая может выполнить любое задание своего руководства.

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Из нового тизера "Агента Евы" мы чуть больше узнаем о ее противостоянии с одним из боссов организации - харизматичным Саймоном в исполнении лауреата "Золотого глобуса" Колина Фаррелла, объявившем охоту на Еву. Даже их общий учитель и вербовщик Дюк в исполнении номинанта на премию "Оскар" Джона Малковича не может его остановить.

"Ева была далеко от дома и близких людей последние восемь лет, работая киллером для загадочной организации. Она пытается вернуться, но встречает сразу два препятствия: Ева не может найти свое место, но что гораздо страшнее - ее лояльность подвергается сомнению и это приводит к тяжелым последствиям", - так описывают свою героиню Джессика Честейн, которая также выступила продюсером ленты, отмечает "Вольга Украина".

Режиссером картины стал Тейт Тейлор - постановщик триллеров "Девушка в поезде", "Ма", а также байопика "Джеймс Браун: путь наверх" с Чедвиком Боузманом и культовой драмеди "Прислуга", за которую Джессика Честейн получила свою первую номинацию на премию "Оскар".

Кроме Честейн, Фаррелла и Малковича, в остросюжетном триллере також сыграли лауреаты премии "Оскар" Коммон, в роли мужчины из прошлого Евы, и Джина Дэвис, которая играет эксцентричную мать главной героини.

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